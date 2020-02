Loạt ca khúc mới giúp vượt dịch

Quảng cáo

Với Vũ Minh Vương (trưởng nhóm Dòng Thời Gian), quãng thời gian nghỉ Tết tại gia dài nhất lịch sử vẫn đang diễn ra với anh càng thêm dài đằng đẵng vì: “Thời gian đầu Xuân là dịp hoạt động mạnh nhất của những người làm nghệ thuật. Nó không chỉ đơn thuần là việc chạy show khai trương, mà nó là khởi đầu của một năm mới, nên nhiệt huyết trong người tăng lên rất cao. Phải ở trong nhà không làm gì cả suốt những ngày đầu năm thật sự là một cực hình.”



Các luồng cảm xúc dẫn Vũ Minh Vương đến bài hát bao gồm: lo lắng trước những thông tin về dịch bệnh liên tục được truyền thông cập nhật; bất bình khi thấy vật giá leo thang, một số người nhân cơ hội làm giàu; có cả sự cảm phục những trái tim nhân hậu, những tấm lòng cao cả đứng lên kêu gọi chung tay vì cộng đồng. Thay vì chạy đôn chạy đáo tìm nguồn khẩu trang để đi phát tặng cho người dân như một số đồng nghiệp, Vương ngồi xuống và viết Đại dịch Corona.

“Tác phẩm được sáng tác rất nhanh trong một buổi chiều nhưng đã được ấp ủ ngay từ khi dịch bệnh bùng phát và tôi tự tay hoà âm cho chính tác phẩm của mình,” anh cho hay. “Bình thường sẽ nhờ người hoà âm phối khí. Nhưng trong lúc mọi người đều tránh tụ tập hoặc đến nơi đông người thì việc tự dàn dựng tác phẩm của mình là lẽ đương nhiên. Đây cũng là cơ hội để tôi được gửi gắm trọn vẹn nhất cảm xúc của mình tới khán giả.”

Mở đầu, Vương mô phỏng nhịp tim người hồi hộp vì dịch bệnh, lo lắng. Kế đó là tiếng còi hú gấp gáp báo hiệu sự gia tăng nguy hiểm. Phần giữa là những âm thanh như tiếng người kêu than mô tả sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, những mạng sống mong manh đang cần sự sẻ chia của cả cộng đồng. Kết thúc bài hát rock kết hợp điện tử là thông điệp nhẹ nhàng: “Những ngày đen tối sẽ qua đi/ Tình người ở lại/ Vầng dương lại tỏa sáng/ Trong trái tim mỗi con người.” “Dù dịch bệnh có nguy hiểm như thế nào thì chúng ta cũng nên lạc quan. Tin vào tương lai hoàn toàn tươi sáng đang chờ đợi” - tác giả cả quyết.

Trong hoàn cảnh nhà nhà người người đều quan tâm và chịu tác động từ đại dịch, các nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Những sáng tác thể hiện suy nghĩ, cảm xúc, thông điệp về đại dịch lần lượt ra đời. Đầu tiên phải kể đến Đại dịch Vũ Hán của Nguyễn Duy Hùng xuất hiện ngày 30/1. Kế đó là Đôi mắt nCoV của vợ anh- Sa Huỳnh. Cặp vợ chồng nhạc sĩ theo đuổi đề tài cộng đồng từ 10 năm trước với với Khoảng trời của bé (Nguyễn Duy Hùng) viết về lũ lụt, Thiên nhiên trả thù (Sa Huỳnh) về nạn phá rừng.

Sa Huỳnh kể: “Những ngày đầu đại dịch, anh Nguyễn Duy Hùng đã bị ám ảnh với những người đang khỏe mạnh đột nhiên phải ra đi mãi mãi vì dịch bệnh nên đã viết ngay Đại dịch Vũ Hán. Sa Huỳnh nghe bài hát rất xúc động, cũng muốn hát cùng. Nhưng đúng lúc đó lại bị sốt, rất lo nên đã tự cách ly, chui vào phòng uống thuốc, không nói chuyện với ai. Cũng may vài ngày sau thì khỏi vì chỉ là cảm thông thường”. Ngày 4/2, sau khi đọc bài báo Những đôi mắt từ Vũ Hán, cảm nhận sự lặng thầm kiên nhẫn, tinh thần hy sinh của y bác sĩ trong vùng tâm dịch đã lay động Sa Huỳnh. Cô thức cả đêm hôm đó để hoàn tất Đôi mắt nCoV như một lời tri ân, động viên tới các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình bảo vệ người dân trước đại dịch: “Ngày đêm cứu chữa cho đồng loại/ Đành quên mất thân mình hiểm nghèo/ Tấm lòng này người có thấu/ Khi gia đình đành phải cách xa đêm ngày/ Vì đã khoác lên trên mình tấm áo hy sinh...”.

Nếu Đại dịch Vũ Hán chậm buồn kiểu ballad phần nào thể hiện cảm xúc bất an của con người khi đại dịch khởi phát thì Đôi mắt nCoV quyết liệt, giàu tính chiến đấu với phong cách power-rock do chính mẹ và con gái Nguyễn Duy Đông Nhiên trình bày. Hai bài hát đều do bố Nguyễn Duy Hùng phối và thu tại 12hStudio của gia đình.

Các ca khúc ra về Covid-19 được giới thiệu ở đây có điểm chung đều được các nghệ sĩ hoàn thành tại gia từ A đến Z. Cái khó cũng làm ló cái khôn. Vì xác định làm tất cả một mình nên nghệ sĩ, nhà sản xuất Hiếu Trần- tác giả Corona Virus Song nhanh chóng trang bị cho mình kỹ năng quay, dựng phim. Từng sản xuất cho rất nhiều nghệ sĩ từ Sơn Tùng MTP, Hà Anh Tuấn đến Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn… nhưng đây là lần đầu tiên Hiếu tự mình đọc rap nguyên cả bảng quy tắc phòng tránh dịch viết theo các chữ cái đầu của C0R0NA. “Corona, tên virus trùng với loại bia/ Nhưng chẳng làm cho ta vui vẻ, cùng bạn bè ăn nhậu tới khuya,” Hiếu hát. “C- che chắn kỹ càng, nhớ đeo khẩu trang/ 0- không được khạc nhổ, lây lan là khổ/ R- rửa tay cho kỹ, chớ nghĩ coi thường/ 0- không ăn sương sương động vật hoang dã/ N- né ra trước đã, có cả đám người/ A- ăn thì thảnh thơi, ngồi đợi thật chín.” Một khán giả xem thành quả của Hiếu trên YouTube xong, nhận xét: “Xuất sắc, dễ nhớ. Nên có những video tích cực như thế này!”.

Mặc dù ở TP.HCM, xa tâm dịch nhưng gia đình Hiếu vẫn rất cẩn thận phòng tránh thời gian này. Hiếu kể: “Cuộc sống vợ chồng tôi chỉ còn lòng vòng trong nhà, rất hiếm khi ra ngoài, chỉ trừ khi cần mua thêm lương thực, thuốc men... Bạn bè rủ đi chơi cũng không dám đi”. Công việc sản xuất của anh vẫn có thể tiến hành online, nhưng tất nhiên việc cũng ít hơn: “Riêng trường hợp cần phải thu âm thì thua! Vì mọi người cũng ngại khi mùa dịch mà lại vào phòng thu kín mít, lại còn hát chung vào microphone. Vậy nhưng ra ngoài thấy còn nhiều người không để ý, thậm chí coi thường dịch bệnh. Việc này có thể gây nguy hại cho chính bản thân họ và mọi người xung quanh, nên tôi quyết định viết bài hát này.”

Bà xã giúp Hiếu cập nhật liên tục tin tức và kiến thức về dịch bệnh để khai thác vào bài hát. Ca sĩ Thiên Vương nhóm MTV gợi ý thêm về ý tưởng video. Hiếu bắt đầu viết 8/2 đến sáng 13/2 xong phần nhạc và tối hôm đó hoàn thành MV phát hành luôn.

Chưa dịch bệnh nào gợi được nhiều “cảm hứng” đến vậy cho các ca nhạc sĩ mà 4 ca khúc trên đây chưa phải là tất cả. Những cảm xúc chân thành, thông điệp tích cực cũng như hướng dẫn cụ thể được thể hiện bằng âm nhạc hẳn sẽ góp phần giúp cộng đồng băng qua đại dịch thêm lạc quan và… có văn hóa hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng cũng tự hát bài của mình về đại dịch Ảnh: NVCC

Hiếu Trần nhắc mọi người cách rửa tay, hắt hơi… đúng bằng bài hát theo phong cách hip-hop

Vũ Minh Vương tranh thủ thời gian nghỉ Tết dài hơn thường lệ để viết nhiều bài hát mới

NGUYỄN MẠNH HÀ