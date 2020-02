Mẹ người mẫu Anh Vũ: 'Thanh Hằng tặng tiền để con tôi chữa ung thư'

Những ngày vừa qua thông tin người mẫu Hoàng Gia Anh Vũ bị bệnh nặng khiến không ít người xót xa và lo lắng. Bà Hằng - mẹ ruột của người mẫu Hoàng Gia Anh Vũ - cho biết, con trai vừa điều trị hóa chất nên sức khỏe hiện chưa ổn định.



Bà cho hay con trai đang nằm tại khoa Ung bướu của một bệnh viện ở Hà Nội. Tại đây, anh được các bác sĩ tận tình chăm sóc, được điều trị theo hướng dẫn của các bác sĩ bên Trung Quốc - nơi anh từng điều trị trước khi về Việt Nam tiếp tục chữa bệnh.



Dù lo lắng cho tình hình sức khỏe của con nhưng bà vẫn ở bên cạnh, động viên và là chỗ dựa tinh thần để con yên tâm trong thời gian chống chọi với bệnh tật.

Siêu mẫu Thanh Hằng cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho việc điều trị của học trò.

Anh Vũ được biết đến thông qua cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2015 và được nhận định là người mẫu nam có ngoại hình đẹp nhất trong số những chàng trai năm đó. Anh được siêu mẫu Thanh Hằng hết mực yêu thương, tuy nhiên anh vẫn phải dừng chân ở Top 11.



Năm 2018, người mẫu Anh Vũ đã đăng ký tham gia The Face, tuy nhiên do thiếu một chút may mắn nên chưa có được thành tích cao.

Người mẫu Hoàng Gia Anh Vũ đang điều trị tại bệnh viện. Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê cho biết cô gặp Anh Vũ tại một show diễn hồi tháng 10/2019. Bất ngờ khi biết về bệnh tình của người em, cô cảm thấy sốc và không tin đó là sự thật:



"Thời gian ấy, Vũ đã sang Trung Quốc điều trị bệnh. Song bạn vẫn đi làm nếu có show, vì khi ấy tóc chưa rụng. Trước giờ, tôi hay đọc tin về bệnh của người lạ, nhưng nay lại xảy đến với người anh em cùng sống chung với mình trước đây. Mọi người trong mùa Next Top 2015 đều thương Vũ lắm". Hoa Hậu H’Hen Niê cảm thấy sốc và vô cùng ngỡ ngàng khi hay tin. Ngay sau khi biết tin, các cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model cùng bạn gái cũ Thùy Anh và rất nhiều bạn bè đã gửi lời động viên cũng như hỏi thăm người mẫu Anh Vũ.

