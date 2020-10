Ngôi sao Broadway 70 tuổi bị bắn chết

Quảng cáo

CNN dẫn lời phát ngôn viên Sở Cảnh sát Atlanta Anthony Grant đưa tin, ông Thomas Jefferson Byrd bị bắn chết ở thủ phủ của tiểu bang Georgia, vào sáng thứ Bảy (3/10, giờ địa phương), hưởng thọ 70 tuổi.

Cảnh sát cho biết, đã nhận được cuộc gọi vào 1h45 sáng cùng ngày, báo án có người bị thương ở tây nam Atlanta. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, Byrd nằm bất động, không có bất kỳ phản ứng gì. Theo cảnh sát, nam diễn viên 70 tuổi tử vong tại chỗ với nhiều vết thương do đạn bắn vào lưng.

Hiện, nhà chức trách đã vào cuộc điều tra nguyên nhân, cũng như xác định nghi phạm trong vụ án mạng.

Thomas Jefferson Byrd sinh năm 1950 tại Griffin, phía nam Atlanta. Ông tốt nghiệp cử nhân tại trường Cao đẳng Morris Brown ở Atlanta, rồi nhận bằng thạc sĩ của Viện Nghệ thuật California.

Ông Byrd là diễn viên điện ảnh, kiêm ngôi sao nhạc kịch Broadway. Trong sự nghiệp, ông từng nhận đề cử giải Tony (được xem là Oscar của nhạc kịch) ở hạng mục Nam chính xuất sắc, vở Ma Rainey's Black Bottom (2003). Trong lĩnh vực phim ảnh, ông từng hợp tác với đạo diễn Spike Lee trong nhiều dự án bao gồm "He Got Game", "Get on the Bus", “Red Hook Summer”, "Clockers”…

Hôm Chủ nhật (4/10), Spike Lee chia sẻ trên trang cá nhân: “Tôi rất đau lòng khi nghe thông báo về vụ giết người thương tâm, mà người anh em yêu quý của chúng tôi, Thomas Jefferson Byrd, là nạn nhân vào hôm qua tại Atlanta, Georgia. Tom là ‘chàng thơ’ của tôi… Tôi muốn gửi lời chia buồn và cầu nguyện đến gia đình anh ấy. Hãy yên nghỉ nhé người anh em”.

Tú Oanh

Theo CNN