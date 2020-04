Nhà thơ Hoàng Trần Cương, hậu duệ trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi qua đời

Nhà thơ Hoàng Trần Cương sinh năm 1948 ở Nghệ An, thuộc dòng dõi họ Mạc, hậu duệ đời thứ 29 của Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Ông ra Hà Nội sống từ năm lên bảy, sinh sống và làm việc ở thủ đô cho tới những ngày cuối đời. Cách đây vài năm, ông bị tai biến khá nặng nề.



Nhà thơ Hoàng Trần Cương đạt nhiều giải thưởng lớn về thơ

Ông xuất bản một số tập sách như: Hạnh phúc hôm nay (ký sự, in chung), Bầu trời Quảng Trị (truyện ký, in chung), Dư âm (truyện ngắn, in chung), Đường chân trời (tập thơ, in chung), Dấu vết ngày tháng (thơ), Trầm tích (Trường ca, được dịch sang tiếng Anh), Quà tặng của hành tinh (thơ).Nhà thơ Hoàng Trần Cương được giải A về văn xuôi đề tài lực lượng vũ trang (1970-1972) của Tạp chí Văn nghệ quân đội với ký sự “Hạnh phúc hôm nay”; Giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ-Hội Nhà văn Việt Nam (1989-1990) với trường ca “Trầm tích”; giải thưởng VHNT Bộ Quốc phòng (1994-1999) trường ca Trầm tích; giải thưởng Hồ Xuân Hương (5 năm một lần) của Hội VHNT Nghệ Tĩnh cho trường ca Trầm tích.