Nhìn lại showbiz thế giới 2019: Bê bối tình dục, ấu dâm chiếm 'sóng'

Năm 2019 bắt đầu với chiến thắng của ca khúc This is America (do Childish Gambino thể hiện) tại lễ trao giải Grammy, trở thành ca khúc hip hop đầu tiên đoạt cúp vàng ở hạng mục quan trọng nhất “Ca khúc của năm”. Với chủ đề lên án bạo lực súng đạn và vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ, sau khi phát hành vào 5/5/2018, "This Is America" nhanh chóng leo lên vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard. Ảnh: AP