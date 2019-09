Sách dạy nhiếp ảnh nhiều lỗi vẫn được giải

Nhà nhiếp ảnh Bùi Hỏa Tiễn cho hay, hội đồng xét giải xuất sắc quốc gia ban đầu đã xếp Căn bản Kỹ thuật Nhiếp ảnh vào giải C. “Nhưng BCH thường có cuộc họp cuối cùng để chốt lại. Cái nào không xứng đáng thì hạ xuống, cái nào thấy hay thì đưa lên. Nói BCH có quyền hay không có quyền cũng khó vì quyết định cuối cùng vẫn thuộc về BCH. Vấn đề là trong quá trình xét, BCH không đọc hết được cuốn sách giống như những thành viên ở Hội đồng, đâm ra không phát hiện ra lỗi. Chẳng may cuốn sách lỗi lẽ ra theo dư luận thì phải bỏ hẳn đi. Hạ xuống giải C thì lại trở về ban đầu”.