Showbiz thời Covid-19: Run run cầm mic, không nhận show

Thời gian dành cho gia đình

Tuấn Hiệp cho hay cách đây 2 tuần anh nhận được báo hủy của những show diễn tháng Tư, tháng Năm ở Pháp, Đức. Nhà hàng anh chung cùng bạn bè từ 3 năm nay cũng phải đóng cửa sau 2 tháng vắng khách. “Thà đóng còn hơn vừa chống dịch vừa mất mỗi tháng vài trăm triệu tiền nhà tiền điện...”, Hiệp cho hay.

Cách đây ít lâu, anh tổ chức hai cuộc ra mắt MV Quên nhớ một người nhân dịp 8/3 ở cả tại Hà Nội và TPHCM nhưng chỉ mời hạn chế vài chục người quen. “Từ Tết giờ các phòng trà ở TPHCM và Hà Nội mời cũng không dám nhận. Ham chút tiền đi hát ảnh hưởng, mình cách ly không sao, còn con cái người thân nhỡ chẳng may bị lại ân hận”, Hiệp nói. “Một số ca sĩ tự hào mùa dịch này mình vẫn có show, nhưng nếu không khéo, không những không an toàn cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Tôi chấp nhận 3 tháng thậm chí hơn không có show và phải tính toán để chuẩn bị cho một năm biết là sẽ rất khó khăn”.

Tuấn Hiệp ví giờ đây mỗi lần ra khỏi nhà giống như đi đánh trận, phải trang bị đầy đủ, lúc quay về phải rửa tay, khử khuẩn khắp người. Đang rảnh rỗi, nên anh cũng đảm nhiệm luôn việc đi chợ. Theo Tuấn Hiệp chính phủ Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch: “Vấn đề chỉ là người bị nhiễm có trung thực khai báo không. Hy vọng dịch bớt đi, không thì… đói hết. Có phải ca sĩ nào cũng tích lũy được tiền đâu”. Sống ở TPHCM, Tuấn Hiệp nhận xét người dân nơi đây có ý thức tốt, bình thản nhờ tự giác lo cho bản thân từ trước.

Minh Thu tranh thủ tập yoga nâng cao sức đề kháng

Minh Thu độ này tăng cường tập yoga để phòng chống dịch. Quán bún tôm cô mới mở đang hoạt động khá tốt cũng vừa tạm đóng cửa cho đến khi nào hết dịch. Cô mua sả, bồ kết về xông nhà, đốt tinh dầu cho thơm phòng, tranh thủ đọc sách. “Trong họa có phúc”, Thu nhận định. “Mình có thời gian để yêu bản thân hơn, trang trí nhà cửa, chăm chút cho người thân… là điều chưa bao giờ có trước đây”.Mỹ Linh khoe mẻ bánh ngọt để ăn sáng vừa làm xong trên Facebook kèm lời bình hài hước: “Cô giáo mẹ chồng cho 7 điểm vì bánh bị phòi nhân. Đi học bên ngoài thấy bảo học phí cứ 5 triệu mỗi loại bánh. Đắt nhỉ? Nhà có cô giáo xịn. Mẹ dạy con làm bánh con dạy mẹ tiếng Anh. Thế đi!”. Để lấp đầy thời gian nghỉ do dịch, Mỹ Linh tranh thủ học thêm một ngoại ngữ mới, trong khi chồng cô, nhạc sĩ Trương Anh Quân dạy hòa thanh cho con gái trong phòng thu của gia đình.Ca sĩ Trọng Tấn vừa đăng ảnh đeo khẩu trang tại sân bay lên FB với lời nhắn nhủ: “Mọi người nếu có việc phải đi, nhớ ghi lại nhật ký lịch trình. Nếu có vấn đề gì thì không phải căng đầu nghĩ mình từng đi đâu, ở đâu, ăn gì, với ai... Điều này cũng đồng nghĩa với việc đi đến đâu thì nên check-in đến đó. Ý thức và trách nhiệm với cộng đồng từ những điều đơn giản”.Trọng Tấn đang ở Đà Nẵng chuẩn bị hát cho chương trình kỷ niệm kết nghĩa giữa Thanh Hóa và Quảng Nam. Chương trình từ quy mô đại trà đã được rút xuống làm trong không gian hẹp chủ yếu để ghi hình phát tivi. Trong quá trình di chuyển, ngoài bịt khẩu trang, đeo kính, Tấn còn chịu khó đeo găng loại bằng nhựa mỏng dùng một lần suốt quá trình ngồi máy bay để an tâm cầm nắm mọi thứ xung quanh. Kể cả sau khi tháo găng bỏ thùng rác, Tấn vẫn cẩn thận sát trùng tay một lần nữa.Đặc biệt chuyến đi này, hầu như Tấn không tiếp xúc với ai ngoài bà xã đi cùng. “Đội bạn ở đây vẫn gọi điện hỏi thăm nhưng cả hai bên đều nhất trí lúc này tránh gặp gỡ, giữ cho nhau”, Tấn nói. Anh cũng nhận thấy dạo này những người xung quanh gặp nhau cũng ít bắt tay mà tự hiểu chỉ gật đầu chào nhau là đủ.Trọng Tấn: “Cảm giác cầm micro lúc này cũng hơi gợn… Sợ nhất là những người đã quen ghé sát miệng, thậm chí chạm môi vào mic khi hát. Chứ thường khi hát thì vẫn có khoảng cách và chỉ có hơi phả ra một chiều”.Tân Nhàn là một trong những “nạn nhân” chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch tại Hà Nội khi cô phải hủy họp báo sáng 7/3 chỉ vì tối trước đó bệnh nhân số 17 được phát hiện. “Không ai muốn huỷ buổi gặp gỡ chuẩn bị bao ngày”, Tân Nhàn chia sẻ. “Nhưng tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng để bảo đảm an toàn cho mọi người và chính mình”. Cô cho rằng việc hủy sự kiện cũng là trách nhiệm mà một công dân cần làm. Kết quả là Tân Nhàn đeo khẩu trang cùng những người thân cận trong ê-kip ngồi tại phòng họp xem lại thành quả vừa hoàn thành, thông tin được gửi cho báo giới qua mail.