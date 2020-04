Siêu mẫu quốc tế Jessica Minh Anh bất ngờ đóng phim hành động về đề tài ấu dâm

Jessica Minh Anh đang dành thời gian tập luyện cho vai diễn hành động

Minh Anh được đánh giá có đôi mắt lạnh, phù hợp nhân vật có cá tính mạnh trong phim

Jessica Minh Anh nói nhận lời đóng phim như cái duyên

Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ, Jessica Minh Anh dù bận rộn vẫn nhận lời về Việt Nam tham gia bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên”. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của siêu mẫu quốc tế. “Trước đây tôi từng làm việc với rất nhiều đạo diễn và các nhà sản xuất ở nhiều quốc gia, tuy nhiên sau khi trao đổi và tìm hiểu về dự án, tác phẩm và tác giả, tôi phấn khích muốn tham gia dự án phim 578: Phát đạn của kẻ điên”, siêu mẫu chia sẻ.Minh Anh kể dường như sự hợp tác này mối duyên rất kỳ lạ, ngay khi vừa kết thúc thành công show diễn thời trang tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ và chuẩn bị bay sang Pháp nhận được lời mời của đạo diễn Lương Đình Dũng nên đã bay về Việt Nam. “Sau khi làm việc trực tiếp và quyết định tham gia phim, ở châu Âu bắt đầu xuất hiện một vài ca nhiễm COVID-19 và chỉ trong vòng vài ngày, dịch bệnh bỗng nhiên bùng lên rất khủng khiếp. Lúc này cả tôi và gia đình đều cảm thấy an tâm vì đang ở một đất nước an toàn, kiểm soát dịch bệnh tốt”, Jessica Minh Anh nói.Hiện nay siêu mẫu dành thời gian cho việc nghỉ ngơi, nghiên cứu phim và tập luyện cho vai diễn, nhất là phải tham gia tập luyện võ thuật với cường độ cao 6-8 tiếng một ngày. “Là một người mẫu, tôi luôn luyện tập thể thao đều đặn, nên hy vọng có thể đảm nhận tốt phần võ thuật và hành động của phim theo ý tưởng. Chắc chắn sẽ có nhiều thử thách trong quá trình luyện tập và quay phim, nhưng thay vì lo lắng, tôi cảm thấy phấn chấn để bắt đầu”, Jessica Minh Anh chia sẻ.Minh Anh bảo, cái hay nhất khi đóng phim là thử thách bản thân với những nhân vật đa chiều và khác lạ. “Ngoài đời tôi rất hay cười, hoà đồng, suy nghĩ tích cực, luôn nhìn thấy điểm tốt của người đối diện, nên khi nhận vai diễn này, tôi thật sự hứng thú biến hóa thành một người khác. Có lẽ điểm giống nhau nhất giữa tôi và nhân vật là cá tính mạnh và quyết liệt trong công việc”, chị nói.Không chỉ là siêu mẫu nổi tiếng thế giới mà Minh Anh còn nổi tiếng với cương vị nhà sản xuất của hàng loạt các show thời trang đình đám ở khắp các châu lục. Cô có thể biến các biểu tượng kiến trúc và văn hóa đặc trưng của các quốc gia thành sàn diễn thời trang: cầu kính Skywalk giữa hẻm núi Grand Canyon của Mỹ, công viên Gardens By The Bay của Singapore, tháp Eiffel ở thủ đô Paris, hay mới đây nhất là sân bay quốc tế John F. Kennedy của Mỹ…Siêu mẫu Jessica Minh Anh là người trẻ tiên phong tiêu biểu trong việc quảng bá thông điệp “Phát triển bền vững” và gắn liền thời trang với khái niệm sống xanh. Hàng loạt dự án thời trang của cô tại nhà máy năng lượng mặt trời Gemasolar ở Tây Ban Nha, đập thủy điện Hoover Mỹ, tàu Race For Water của Malaysia... mang đến cho giới trẻ những góc nhìn lạ lẫm về Năng lượng tái tạo và góp phần hướng tới việc bảo vệ môi trường.Đạo diễn Lương Đình Dũng tiết lộ, sở dĩ anh mời Minh Anh bởi cô ấy có đôi mắt sắc lạnh, chất Á Đông đặc biệt. Cô ấy có hình thể tốt, kinh nghiệm biểu diễn thời trang cũng là một lợi thế khi sang với điện ảnh. “Tôi từng xem cô ấy trình diễn thời trang cách đây nhiều năm, vai diễn tôi cần tìm là một diễn viên cá tính mạnh đúng là rất khó, thật tình cờ lúc đấy lại xem được một chương trình của cô ấy nên đã mời thử. Trong bộ phim, cô ấy có thể tạo nên thế giới riêng mình. Jessica Minh Anh sẽ mang một âm hưởng riêng vào phim”, đạo diễn nhận định.Cùng Jessica Minh Anh, dàn diễn viên được giới thiệu trước đó có hoa hậu H’Hen Niê, nam vương Ngọc Tình, vận động viên vô địch SEAgames Hà Văn Hiếu, võ sư Tuấn Hạc. “578: Phát đạn của kẻ điên” là phim điện ảnh hành động của đạo diễn Lương Đình Dũng, do Lotte Entertainement đầu tư và phát hành. Phim dự kiến ghi hình vào cuối tháng 6 tới, có cả sự góp mặt của các chuyên gia làm phim, ê kíp đến từ Mỹ và Hàn Quốc.