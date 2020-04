Thống kê khách nước ngoài còn mắc kẹt ở Việt Nam vì COVID-19

Quảng cáo

Ngỡ ngàng với bí quyết giúp quý ông 80 sung sức trong "cuộc yêu" khiến vợ trẻ say đắm!

Thêm giải pháp cứu du lịch Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng vừa ký văn bản đề xuất bổ sung một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch trước tác động của dịch COVID-19.

Hố sâu đói khát (Platform): Thử thách nhân tính trong thảm kịch Hố sâu đói khát (Platform) ra mắt năm ngoái, trong thời đại dịch COVID-19 bỗng nổi trở lại nhờ lượng tìm kiếm và xem tăng đột biến. Hố sâu đói khát mang nhiều tầng ý nghĩa về sự công bằng, đức tin, nhân tính trong thảm kịch, cũng thách thức lòng can đảm của người xem.

Phật giáo Quảng Ninh ủng hộ gần 2 tỷ đồng chống dịch COVID-19 Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh ngày 6/4 bàn giao một phòng áp lực âm cho bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh và kinh phí 1 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch có văn bản ngày 10/4 gửi các địa phương, yêu cầu khẩn trương rà soát, thống kê và báo cáo tổng số khách nước ngoài hiện đang lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn, trong đó có trường hợp khách nước ngoài vì các lý do khách quan (bị cách ly, do hãng hãng không dừng chuyến bay hoặc quốc gia đến, quá cảnh đóng cửa biên giới)... đang còn mắc kẹt và có nhu cầu rời VN. Địa phương báo cáo gửi về Tổng cục trước 14/4.Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng đề nghị cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có khách nước ngoài bị mắc kẹt do dịch Covid-19 trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ miễn, giảm tiền phòng nghỉ, tiền ăn đối với đối tượng khách nêu trên cho đến khi Bộ Giao thông Vận tải thu xếp được chuyến bay đưa họ về nước.Du lịch chịu tổn hại nặng nề từ dịch COVID-19. Tính hết quý 1, khách quốc tế đến nước ta đạt 3,69 triệu lượng. Các thị trường khách quốc tế lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ đều giảm mạnh, Trung Quốc giảm nhiều nhất gần 32%. Theo thống kê, lĩnh vực du lịch, lưu trú, nhà hàng cắt giảm từ 70-80%; 98% lao động khu vực du lịch, dịch vụ nghỉ việc.

Nguyên Khánh