Tối nay phát VTV đặc biệt về sự hủy diệt của phát xít Đức

Bên trong những lò thiêu tập thể

Ê kíp tìm tới nhiều nhân chứng, tìm tư liệu về cuộc chiến kinh hoàng

Ngày 9/5/2020 đánh dấu 75 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới II - cuộc chiến tranh lớn nhất và gây tổn thất chưa từng có trong lịch sử loài người: hơn 30 quốc gia tham chiến, 70-85 triệu người đã chết, hầu hết là thường dân.Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện một bộ phim tài liệu VTV Đặc biệt về những nạn nhân của một cuộc chiến khác, diễn ra song song với cuộc chiến trên mặt trận trong Thế chiến 2. Đó là cuộc chiến hủy diệt của phát xít Đức ở hậu phương, nhằm vào những cộng đồng và dân tộc mà Đức quốc xã coi là hạ đẳng.“Những chuyến tàu định mệnh” lấy ý tưởng từ hình ảnh những chuyến tàu chở người Do Thái tới những trại hủy diệt và cuộc đời của họ đã dừng lại ở ga cuối cùng này: họ bị giam giữ, bị mang ra làm vật thí nghiệm, bị giết chết bằng hơi ngạt và kết thúc thân xác trong những lò thiêu… 6 triệu người Do Thái đã bị giết như thế. Chưa bao giờ trong lịch sử loài người lại có một cuộc chiến tàn sát con người được tổ chức nhất quán trong toàn bộ máy chính quyền, một cách khoa học lạnh lùng như cuộc diệt chủng người Do Thái của phát xít Đức.Bộ phim đưa khán giả đến những trại tập trung khét tiếng nhất của phát xít Đức, trải qua những chặng đường lênh đênh đến kết cục bi thảm của người Do Thái, đối diện với những con người đã sống sót mà ký ức kinh hoàng không thể lãng quên.Không dừng ở đó, những người làm phim còn tìm kiếm lời giải đến cùng cho những câu hỏi: Vì sao người Đức, trong đó có quân đội Đức, đã bị cuốn theo bộ máy giết người không ghê tay này, phạm những tội ác chống lại loài người mà không ý thức được hay phản kháng? Nước Đức nhìn nhận như thế nào về cuộc chiến, về những tội ác của họ trong quá khứ và về cả vai trò giải phóng của Liên Xô? Nước Đức cuối cùng đã học được bài học gì?