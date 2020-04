Tùng Dương ra MV cùng nghệ sĩ quốc tế mùa dịch

Quảng cáo

Tùng Dương tự tay khử trùng những chiếc micro tại phòng thu của Viện Âm nhạc- nơi anh tiến hành thu âm và ghi hình hai bài hát Quê nhà và Redemption Song. Hà Trần ngồi hát ở Mỹ. Tuy nhiên nhạc sĩ Nguyên Lê (ở Pháp) ghép bè của hai người vào với nhau thế nào mà khớp như thể họ đang cầm tay nhau hát. Chính Dương cũng phải ngạc nhiên: “Thật khó tưởng tượng tại sao lại có thể ăn ý, hoà quyện đến như vậy khi chúng tôi song ca Quê nhà dù hai người ở hai nơi”. Rồi anh lại tự lý giải: “Thân nhau, hiểu nhau và chia sẻ... nên có nhắm mắt chúng tôi vẫn hát được với nhau. Tôi và Hà Trần có gu âm nhạc giống nhau, có rất nhiều điểm tương đồng trong quan niệm về nghệ thuật và cuộc sống. Đã có lúc chúng tôi "giận dỗi" nhau, nhưng qua đó càng hiểu nhau hơn, và thấy cần phải trân trọng hơn tình bạn nghệ sĩ quý giá.”

Còn Hà Trần: “Tôi luôn yêu mến, quý trọng Tùng Dương. Dương dũng cảm, luôn muốn thử sức với mọi thể loại âm nhạc, hay nghĩ ra những dự án khác biệt để cháy đến cùng với những cảm xúc. Tôi và Dương chưa dừng lại ở đây, chúng tôi sẽ còn gặp nhau trong âm nhạc nhiều hơn nữa”. Đã có khán giả hối thúc hai nghệ sĩ ra album song ca khi giọng đang sung mãn.

Redemption Song (dịch sát nghĩa là Bài ca của sự cứu chuộc) được huyền thoại nhạc reggae Bob Marley viết năm 1979 khi ông phát hiện mình bị ung thư. Bài hát thúc giục mọi người “Hãy tự giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ về tâm trí/ Không ai ngoài chính chúng ta có thể đem lại tự do cho tâm trí mình…”. Những lời hát này dựa theo bài phát biểu vào năm 1937 của nhà hoạt động trong phong trào Pan-Africa (xóa bỏ chế độ nô lệ và thống nhất châu Phi): “Chúng ta đang tiến tới giải phóng bản thân khỏi sự nô lệ về tâm trí, bởi trong khi người khác có thể trả tự do cho thân thể, thì không ai ngoài chính chúng ta có thể đem lại tự do cho tâm trí... Ai không thể phát triển và sử dụng tâm trí của mình sẽ bị trói buộc phải trong vòng nô lệ cho người nào biết dùng tâm trí của anh ta.”

Redemption Song đứng thứ 66 trong bảng xếp hạng 500 Bài hát vĩ đại nhất mọi thời đại do tạp chí Rolling Stone công bố năm 2004. Tờ New Statesman đưa bài hát vào danh sách 20 Ca khúc Chính trị tiêu biểu. Nguyên Lê phối lại Redemption Song theo phong cách world-music cùng ban nhạc gồm các nghệ sĩ Stéphane Galland (trống- Bỉ), Alex Tran (trống- Pháp), Romain Labaye (guitar bass- Pháp). Mở đầu bài hát, Tùng Dương có một đoạn phiêu theo kiểu thổ dân châu Phi theo tiếng Senegal: “Cuộc sống tươi đẹp của ta! Ta sẽ bay tới những bến bờ vô tận…”. Lần thu âm này, Dương vẫn tiếp tục mời giọng ca người Senegal Julia Sarr hát chung. Hai người từng hát bài này trong liveshow Độc đạo của Dương tại Hà Nội và ra đĩa sau đó.

“Tôi rất hạnh phúc khi các nghệ sĩ quốc tế hào hứng tham gia”, Tùng Dương cho biết. “Không chỉ trao đổi về âm nhạc, các bạn còn hỏi về tình hình COVID-19 và bày tỏ khâm phục, ngưỡng mộ khi Việt Nam khống chế rất tốt dịch bệnh. Tôi thực sự tự hào khi mình là một người Việt Nam”.

Anh khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các dự án âm nhạc trực tuyến để phục vụ khán giả: “Thời điểm dịch bệnh với các nghệ sĩ cũng giống khoảng lặng để cân bằng cuộc sống, tiếp tục trau dồi sáng tạo. Chính sự hạn chế giao thương lại làm nảy sinh những ý tưởng, những cách làm nghệ thuật mới.”

Huy Tuấn, Hồng Nhung làm MV tri ân y bác sĩ Nhạc sĩ Huy Tuấn: “Nhiều thứ sau thảm họa này sẽ vĩnh viễn thay đổi. Không còn cách nào khác, chúng ta cần hòa nhịp con tim để xây mới cuộc đời, đặc biệt là chia sẻ, nắm lấy những bàn tay cần giúp đỡ.” Với thông điệp này, anh huy động tới 25 nghệ sĩ góp giọng cùng nhiều người khác góp mặt trong MV Hòa nhịp con tim. Bài hát từng được dựng MV với sự tham gia của 20 ca sĩ năm 2008 kêu gọi thanh niên hưởng ứng phòng chống HIV/AIDS. Phần lớn phần trình diễn được các nghệ sĩ tự thu âm tại gia từ Mỹ, Singapore và Việt Nam. Hình ảnh hầu hết do các khách mời tự quay bằng điện thoại. Một số cảnh quay đông người được thực hiện trong buổi ghi hình chương trình Trời sinh một cặp đầu tháng Ba. Nhiều hình ảnh nghệ sĩ làm từ thiện những ngày qua cũng được lồng vào MV.

Từ Mỹ, Hồng Nhung vừa công bố MV Quê hương cần nắng- sáng tác nóng hổi theo phong cash jazz của chị dành để tri ân y bác sĩ và những người ở tuyến đầu. Điệp khúc Hồng Nhung viết: “Thầm cảm ơn anh, thầm cảm ơn em/ Người người đêm đêm vì mọi người quên thân.”

