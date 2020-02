Valentine ngọt ngào, ấn tượng của Quyền Linh và loạt sao Việt

Bình An đăng ảnh tình tứ bên Á hậu Phương Nga và chia sẻ: “Vanlentine là tròn 1 năm Bình An chính thức công khai với Mợ (Phương Nga). Nhớ lúc cả hai quen nhau từ hồi Mợ còn chưa làm nghệ thuật, nên khi Mợ tham gia cuộc thi nhan sắc rồi trở thành Á hậu đã làm cuộc sống của An thay đổi khá nhiều. Cái thay đổi buồn cười nhất đó là trước khi Mợ trở thành Á hậu, ra đường An phải mang khẩu trang còn mợ thì không. Sau đó thì ngược lại. Mà thực ra An đã “chết” đứ đừ vì nụ cười của mợ ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đắn đo e dè mãi rồi một hôm cũng tính “Hay chơi lớn một phen”, các cụ có câu “liều ăn nhiều”, may là ăn”.

Ngọc Trinh chia sẻ ảnh cô tạo dáng bên bó hoa mà bạn trai bí mật tặng và cho biết: "Cậu bé tặng em yêu” trên Instagram.