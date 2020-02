Vì đâu 'Ký sinh trùng' làm nên lịch sử cho điện ảnh Hàn Quốc tại Oscar?

Quảng cáo

Oscars: 'Ký sinh trùng' thắng Phim hay nhất, làm nên lịch sử điện ảnh Hàn Quốc “Ký sinh trùng” được gọi tên ở hạng mục Phim xuất sắc nhất, sau khi càn quét ba giải thưởng lớn trong đêm trao giải gồm cả Phim quốc tế xuất sắc tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 được tổ chức vào 8h sáng ngày 10/2/2020 (giờ GMT), sớm hơn gần 3 tuần so với thông lệ. Đây là chiến thắng lịch sử đối với điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Phim Ký sinh trùng: Góc nhìn khác về cái ác Giành Cành cọ vàng tháng 5 vừa qua tại Cannes, Parasite (Ký sinh trùng) ra rạp và nhanh chóng làm nên hiện tượng phòng vé. Không dễ dàng xếp Ký sinh trùng vào một thể loại cụ thể, cũng như không thể hiểu đơn giản Ký sinh trùng chỉ là phim lên án khoảng cách giàu-nghèo.

Bộ phim Hàn Quốc “Ký sinh trùng” gặt hàng hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, bắt đầu nổi lên từ Giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes tháng 5/2019. Sau đó, phim cũng làm nên hiện tượng phòng vé tại châu Á. Phim đạt khoảng 165 triệu USD doanh thu toàn thế giới.Cành cọ vàng đầu tiên cho điện ảnh Hàn Quốc cũng là cú “mở hàng” may mắn cho đạo diễn Bong Joon-ho trong mùa giải thưởng kéo dài từ 2019-2020. Kết thúc ngọt ngào nhất là chiến thắng vang dội tại Oscar 2020-giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học nghệ thuật điện ảnh Mỹ: Bốn giải thưởng quan trọng trong đó có Giải Phim quốc tế xuất sắc, Phim xuất sắc.“Ký sinh trùng” có hơn 100 giải thưởng và gần 200 đề cử lớn nhỏ. Để đi tới đích Oscar, phim chứng tỏ sức hút lớn khi càn quét một loạt giải thưởng quan trọng tiền Oscar. Tháng 1 vừa qua, phim Hàn Quốc này được trao giải Phim hay nhất 2019 do Hiệp hội các nhà phê bình phim Mỹ bình chọn. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Phim giành giải Phim nước ngoài hay nhất.Tại Lễ trao giải BAFTA của nước Anh, Bong Joon-ho và Han Jin-won cũng nhận giải Kịch bản gốc xuất sắc. “Ký sinh trùng” nhận giải Phim không nói tiếng Anh xuất sắc nhất. Hiệp hội biên kịch Mỹ quyết định trao giải Kịch bản gốc xuất sắc cho cặp đôi Bong Joon-ho và Han Jin-won . Hiệp hội các nhà sản xuất (PGA) và Hiệp hội diễn viên Mỹ cũng tôn vinh “Ký sinh trùng”.Ký sinh trùng lấy bối cảnh xã hội Hàn Quốc hiện đại, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn trong xã hội vật chất Hàn Quốc như nhiều bộ phim khác, nhưng cách kể chuyện của đạo diễn Boong khá sáng tạo. Nó cũng tạo nên sự khác biệt trong vô số phim chiến tranh, phim tiểu sử hay phim khai thác bối cảnh xã hội Mỹ đương đại cùng nhận đề cử Oscar năm nay.Gia đình ông Kim trở thành trung tâm bộ phim. Kim Ki-taek (Song Kang-ho) và vợ Choong-sook (Jang Hye-jin) sống cùng cậu con trai Ki-woo (Choi Woo-sik) và cô con gái Ji-jung (Parkk So-dam) dưới tầng hầm trong khu phố nghèo. Cả gia đình thất nghiệp, nhận gấp vỏ hộp pizza kiếm cơm. Cậu bạn thân của Ki-woo du học liền giới thiệu bạn tới làm gia sư cho cô con gái lớn nhà doanh nhân giàu có Park (Lee Syn-kyun). Cơ hội hiếm có, Ki-woo và gia đình nhanh chóng giở mánh khóe để đưa cả nhà vào làm việc cho nhà Park.Ký sinh trùng là phim hài đen, xen lẫn yếu tố ly kỳ rùng rợn. Phần đầu tiết tấu phim nhanh, từ lời thoại tới tình tiết nghiêng về phim tâm lý hài. Cuộc sống nghèo khó của gia đình Kim dưới tầng hầm được đặc tả khá chi tiết, từ khung cảnh căn nhà có ô cửa mở ngang mặt đường, người sống chung với gián và bọ. Cả gia đình hồn nhiên chỉ nhau cách bắt wifi “chùa”, hai anh em Ki-woo thản nhiên ngồi cạnh bồn cầu vào mạng. Nhiều mánh khóe lừa đảo của gia đình này khi tìm cách lọt vào gia đình Park được miêu tả đầy hài hước.Càng về sau phim diễn biến theo chiều hướng bất ngờ. Từ bộ phim mang màu hài châm biếm, đạo diễn đưa Ký sinh trùng trở thành thể loại phim bi, hồi hộp có màu sắc kinh dị. Phim gắn nhãn 18+ do nhiều cảnh phim rùng rợn, miêu tả trực diện tội ác. Những tình tiết được cài cắm ở phần đầu được sử dụng để tạo nên những cú lật bất ngờ ở phần sau.Sự xuất hiện bất ngờ của gia đình ký sinh khác-chồng bà quản gia sống 4 năm trời dưới tầng hầm nhà Park tạo nên nhiều tình huống kịch tính nghẹt thở.Ký sinh trùng đề cập khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, không gì có thể xóa nhòa. Đó không chỉ là hình ảnh đối lập giữa căn hầm bẩn thỉu, tồi tạn của nhà Kim với biệt thự triệu đô xa hoa do kiến trúc sư danh tiếng thiết kế của nhà Park. Sự chênh lệch giàu nghèo ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi con người.“Ký sinh trùng” không phải phim hoàn hảo, vẫn không thiếu những kẽ hở kịch bản tuy nhiên đạo diễn lại thành công ở cách kể ấn tượng. “Ký sinh trùng” mổ xẻ bức tranh phân hóa giàu nghèo của xã hội Hàn Quốc, cũng như thông điệp sắc bén về cái ác.

Nguyên Khánh