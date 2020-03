‘Vua hài’ Nhật Bản, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ qua đời vì mắc COVID-19

Quảng cáo

NHK đưa tin, nghệ sĩ hài gạo cội Nhật Bản Ken Shimura đã qua đời tại một bệnh viện ở Tokyo vào tối 29/3, hưởng thọ 70 tuổi.

Trước đó, sau khi bị bệnh với các triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi, nam danh hài tiến hành xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 vào hôm 23/3.

Sau đó, ông nhập viện ở Tokyo. Thời điểm đó, một nguồn tin quen thuộc tiết lộ, tình trạng của ông Shimura đang nguy kịch. Tuy nhiên, phía công ty quản lý chưa có phản hồi chính thức. Được biết hồi đầu năm, ông vừa phẫu thuật Polyp đại trực tràng, trước đó hai năm từng phải cấp cứu vì bệnh gan.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ken Shimura được cho là nhân vật giải trí đầu tiên của Nhật Bản xác nhận mắc COVID-19. Ông vốn có kế hoạch tham gia bộ phim dựa trên cuốn sách “The Name Above the Title” vào đầu tháng 4.

Ken Shimura sinh năm 1950 là diễn viên hài nổi tiếng Nhật Bản. Ông được mệnh danh là “vua hài kịch” tại xứ sở hoa anh đào, với các tác phẩm đình đám như "Baka Tonosama" (Chúa tể ngu ngốc) and "Henna Ojisan" (Người chú xa lạ)…

Joe Diffie

Cũng vào Chủ nhật (29/3, giờ địa phương), làng nhạc thế giới mất đi một ngôi sao do COVID-19. Đó là Joe Diffie – một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thập niên 1990. Ông Diffie qua đời ở tuổi 61 tại Nashville, Tennessee, Mỹ, chỉ sau hai ngày thông báo tin dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hôm 27/3, nam danh ca đưa ra tuyên bố cho biết đã mắc COVID-19 và đang được điều trị. “Gia đình và tôi yêu cầu sự riêng tư vào thời điểm này. Chúng tôi muốn nhắc nhở công chúng và tất cả người hâm mộ phải cảnh giác, thận trọng và giữ an toàn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát này”, theo tuyên bố.

Joe Diffie sinh ngày 28/12/1958 tại Tulsa, Oklahoma, Mỹ. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ những năm 1980 và đạt đến đỉnh cao vào thập niên 1990. Suốt quãng đời theo đuổi đam mê âm nhạc, Joe phát hành 13 album và từng có 20 ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng Billboard. Năm 1998, ông đoạt giải Grammy với Same Old Train, hợp tác cùng nhiều ngôi sao như Clint Black, Marty Stuart, Alison Krauss.

Tú Oanh

Theo Japan Times