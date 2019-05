Dân vây trụ sở UBND tỉnh kêu cứu việc sổ đỏ, lãnh đạo Quảng Nam nói gì?

Trước việc, hàng trăm người dân tụ tập đông người trước cổng UBND tỉnh Quảng Nam (ngày 10/5) để gây áp lực với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết mâu thuẫn trong việc giao dịch đất tại 3 dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã phải tổ chức đối thoại với người dân ngay sau đó. Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã xác định sai phạm trong vụ việc tranh chấp 3 bên tại các dự án gây xôn xao dư luận này.