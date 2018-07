Báo chí thế giới nói gì khi Bỉ ‘đá bay’ Brazil khỏi World Cup?

Ở trận tứ kết World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, Brazil chơi ép sân ĐT Bỉ trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do dứt điểm kém cộng với sai lầm của hàng thủ nên “Selecao” đã phải nếm thất bại 1-2 và đành chấp nhận chia tay giải đấu.



Hai bàn thắng của ĐT Bỉ ở trận này đến từ tình huống “đốt đền” của Fernandinho (13') và cú sút xa đẹp mắt của của Kevin De Bruyne (31'). Bàn duy nhất Brazil được thực hiện bởi Renato Augusto (76'). Như vậy, ĐT Bỉ đã giành quyền vào bán kết World Cup 2018. Đối thủ của họ ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất là Pháp.

ĐT Bỉ gây sốc khi "thổi bay" Brazil. Ảnh: Getty.

Sau trận đấu, tờ Goal cho rằng, nguyên nhân khiến ĐT Brazil phải nhận “cơn ác mộng” là do họ quá phung phí cơ hội mà mình có được. Bên cạnh đó, tờ báo này còn ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của ĐT Bỉ trong hiệp 1.Theo BBC Sport, màn trình diễn tuyệt vời của ĐT Bỉ giúp họ loại đội tuyển giàu thành tích nhất thế giới để lần đầu tiên ghi tên mình vào bán kết World Cup kể từ năm 1986. Kết quả này giúp ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21 chỉ còn là “chuyện nội bộ” của các đội bóng châu Âu.Trong khi đó, Fox Sports cho rằng, chiến thắng 2-1 trước Brazil ở tứ kết World Cup 2018 là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Bỉ. Đồng thời, nó cũng giúp HLV Roberto Martinez xua tan mọi sự hoài nghi về tài cầm quân của ông.Tạp chí Four Four Two nhận định, đây là một trong những trận đấu có kết quả bất ngờ nhất tại World Cup 2018. Chiến tích này giúp ĐT lần đầu tiên lọt vào bán kết sau 32 năm, còn Brazil vẫn tiếp tục phải chờ đợi thêm thời gian để có thể chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6.Về phần mình, France Football lại dành lời khen cho lối chơi phòng ngự kín kẽ, cự ly đội hình hợp lý và khả năng chớp thời cơ tốt của ĐT Bỉ. Đây chính là yếu tố giúp họ loại ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Ngoài ra, tạp chí này còn nhận định, “Quỷ đỏ” sẽ là đối thủ đáng gờm với ĐT Pháp tại vòng bán kết.