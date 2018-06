Báo chí thế giới sửng sốt với trận Argentina thắng Nigeria

Rạng sáng nay, Argentina đã đánh bại Nigeria với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Lionel Messi (14') và Marcos Rojo (86'). Bàn thắng duy nhất của đại diện châu Phi đến từ tiền vệ Victor Moses (51’ pen).



Với 4 điểm có được sau 2 trận, Argentina cùng với Croatia giành quyền vào vòng 1/8. Ở vòng đấu dành cho 16 đội tuyển mạnh nhất tại World Cup 2018, Argentina đối đầu ĐT Pháp, còn Croatia gặp Đan Mạch.

Argentina thoát "cửa tử" ngoạn mục. Ảnh: Getty.

Sau trận đấu, tờ Daily Mail cho rằng, Marcos Rojo đã giải cứu ĐT Argentina thoát khỏi sự sợ hãi về nguy cơ bị loại để thẳng tiến vào vòng 1/8. Bên cạnh đó, tờ báo này cũng ca ngợi pha khống chế bóng và làm bàn tuyệt đẹp của Lionel Messi ở đầu trận đấu.Tờ Goal đã gọi Marcos Rojo là “Chúa cứu thế” đối với ĐT Argentina. Theo tờ báo này, bàn thắng của Rojo không chỉ giúp Argentina thoát “cửa tử” mà nó còn khiến trái tim cầu thủ và những người yêu mến ĐT Nigeria tan nát.Tạp chí Four Four Two cho rằng, Marcos Rojo chính là người hùng của ĐT Argentina khi ghi bàn quyết định giúp đội bóng xứ sở Tango “thoát chết” đúng vào những phút thi đấu chính thức cuối cùng.Theo Fox Sports phiên bản châu Á, bàn thắng muộn của Rojo giúp Argentina tránh khỏi viễn cảnh phải về nước sớm. Cặp đấu giữa Pháp với Argentina ở vòng 1/8 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.Tờ Marca cho rằng, pha dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 của Marcos Rojo còn ấn tượng hơn so với nhiều tiền đạo đẳng cấp. Pha làm bàn này giúp Argentina vượt qua vòng bảng vô cùng ngoạn mục.Nhận định của ESPN cho rằng, Marcos Rojo đã trở thành người anh hùng của đất nước Argentina sau bàn thắng muộn màng vào lưới Nigeria. Ngoài ra, kênh truyền hình thể thao hàng đầu của Mỹ cũng cho rằng, các cầu thủ Nigeria thi đấu không tốt và thiếu sự quyết tâm ở trận này.BBC Sport nhận định, khi các tiền đạo ĐT Argentina đang bất lực trong việc ghi bàn khiến đội bóng đứng trước nguy cơ bị loại, hậu vệ Marcos Rojo đã tỏa sáng để giúp “Albiceleste” thoát hiểm hết sức ấn tượng.