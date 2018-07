Đội bóng Thái Lan: 'Bạn không bao giờ đơn độc'

Các ngôi sao bóng đá trên toàn thế giới đã gửi thông điệp “Hãy mạnh mẽ” nhằm bày tỏ sự quan tâm và tiếp thêm sức mạnh đến các thành viên của đội bóng Thái Lan đang bị kẹt trong hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, ở miền Bắc Thái Lan.

Các cầu thủ bóng đá - từ cựu danh thủ người Brazil Ronaldo đến hậu vệ đội tuyển Anh John Stones - cho biết đang theo dõi sát những nỗ lực để giải cứu đội bóng Thái Lan, những người đang gặp nạn đúng thời điểm World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga.

Nhiều cổ động viên - thông qua các mạng xã hội - cho rằng các cậu bé xứng đáng được trao "danh hiệu vô địch World Cup" cho sự dũng cảm đã thể hiện sau 2 tuần bị mắc kẹt trong hang tối.



Phát biểu trong một sự kiện truyền thông của FIFA, Ronaldo “béo” bày tỏ hy vọng lực lượng chức năng có thể nhanh chóng tìm ra các biện pháp hiệu quả để giải cứu toàn bộ các cầu thủ nhí.



HLV Jurgen Klop của Liverpool - câu lạc bộ sở hữu một lượng người hâm mộ đông đảo tại Thái Lan đã gửi slogan nổi tiếng của câu lạc bộ đến đội bóng nhí “You’ll never walk alone” kèm lời nhắn “Hãy mạnh mẽ và biết rằng chúng tôi luôn ở bên các bạn. Chúng tôi đang theo dõi tất cả các tin tức và từng giây, chúng tôi hy vọng các bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Chúng tôi rất lạc quan rằng điều kỳ diệu sẽ sớm xảy ra”.



Trên trang web của mình, Liên đoàn bóng đá Croatia đã bày tỏ sự khâm phục đối với sự bình tĩnh mà các em nhỏ đã thể hiện trong bối cảnh đáng sợ đến như vậy. “Có những tình huống vượt trên cả thể thao, nhưng những khả năng thi đấu trong thể thao sẽ giúp các em đối phó với thách thức hiện tại”.



Hậu vệ John Stones cho biết đã thảo luận về việc giải cứu các thành viên của đội bóng cùng với các đồng đội trước trận Tứ kết World Cup 2018 gặp Thụy Điển. Các cầu thủ Tam Sư hy vọng rằng 12 em nhỏ và huấn luyện viên của họ sẽ sớm được an toàn.



Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi một bức thư đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Trong bức thư được FAT đăng tải trên facebook, ông Infantino cho biết FIFA luôn theo dõi sát các tin tức về hoạt động cứu hộ và cảm thấy “nhẹ nhõm” khi đón nhận tin vui về việc các cầu thủ nhí và huấn luyện viên của họ vẫn được an toàn. “Thay mặt cho cộng đồng bóng đá quốc tế, tôi muốn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhất đến gia đình các cầu thủ và huấn luyện viên”.



Đồng thời, Chủ tịch FIFA cũng đã gửi lời mời các cầu thủ và huấn luyện viên của đội bóng Thái Lan đến dự khán trận chung kết World Cup 2018 tại Moskva với tư cách là khách mời của FIFA. “Nếu các cầu thủ có thể đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày tới và tình trạng sức khoẻ của họ cho phép, FIFA rất vui mừng được mời họ tham dự trận chung kết và đây sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời”.

Đội bóng nhí Thái Lan bị mắc kẹt gồm các cậu bé có độ tuổi từ 11 đến 16. Họ bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao khi đang khám phá một hang động cùng với HLV 25 tuổi sau buổi tập ngày 23/6.



Trong chiến dịch giải cứu đầu tiên ngày 8/7, lực lượng chức năng đã đưa được 4 cầu thủ nhí ra khỏi hang. Các cầu thủ này đã được đưa tới bệnh viện Prachanukrua ở Chiang Rai an toàn. Như vậy, trong hang vẫn còn 8 cầu thủ cùng 1 HLV và hiện công tác cứu hộ đã tạm ngừng cho tới sáng 9/7.

Theo kế hoạch, lực lượng cứu hộ chia đội bóng thành 4 nhóm để đưa từng nhóm ra khỏi hang, trong đó nhóm đầu gồm 4 cầu thủ khỏe và bơi tốt, các nhóm sau gồm 3 cầu thủ/nhóm và huấn luyện viên sẽ là người cuối cùng trong nhóm cuối rời khỏi hang.



Khi màn đêm buông xuống, hoạt động cứu hộ đã phải tạm ngừng cho tới sáng 9/7. Những người còn lại trong hang gồm HLV và các cầu thủ bơi kém hơn và đều tầm 11 tuổi.

Theo ông Narongsak Osottanakorn - trưởng nhóm cứu hộ Thái Lan, các nhóm cứu hộ cần khoảng 10 tiếng để chuẩn bị cho đợt cứu hộ tiếp theo, với sự tham gia của khoảng 90 thợ lặn, trong đó có 50 thợ lặn người nước ngoài.

Theo Thể thao Văn hóa