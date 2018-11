Ðường tiền tỷ vừa khánh thành đã hỏng: Lại đổ do…mưa

Cần chỉ đúng nguyên nhân

Sở GTVT tỉnh Kon Tum vừa có tờ trình số 73 đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương và cấp kinh phí hơn 15 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng tại hàng loạt công trình giao thông. Đó là tỉnh lộ 672, tỉnh lộ 675, tỉnh lộ 678, đường Ngọc Hoàng-Măng Bút-Tu Mơ Rông-Ngọc Linh và đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi xã Đăk Ang. Nguyên nhân đường hư hỏng được đưa ra là do ảnh hưởng cơn bão số 4 vào tháng 8/2018.

Mới đây, 3 tuyến đường tại Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) có tổng vốn đầu tư và nâng cấp khoảng 35 tỷ đồng cũng bị hỏng nghiêm trọng. Đây là những công trình nằm trong 52 dự án có tổng số vốn lên tới 1.400 tỷ đồng, được ngân sách đầu tư tại khu vực cửa khẩu trong 5 năm qua.

Cụ thể, đường D8 dài hơn 1,7km và rộng 1m được đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, sau đó được rót thêm 7,7 tỷ đồng nâng cấp thành đường bê tông xi măng, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2017. Hiện công trình này đã sạt lở nền đường, mái ta luy âm hơn 30m, rộng 8m, sâu 5m. Khối lượng sạt lở lên tới 1.200m3.

Đường D7 chỉ dài 1 km, chi phí đầu tư và nâng cấp 17,8 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng tháng 5/2015, nay đã bị sạt lở nền đường và mái ta luy âm, vỉa hè bị nứt toạc kéo dài hơn 40m. Khối lượng sạt lở khoảng 1.400m3.

Đường I-1 chỉ dài 250 m, vốn đầu tư hơn 3,4 tỷ đồng, đưa vào sử dụng năm 2014 cũng cùng cảnh ngộ. Mái Ta luy âm sụt xuống sâu hơn 10m, hệ thống cống rãnh thoát nước, vỉa hè cùng cây xanh đổ sập, nhiều mảng bê tông gãy lộ khung sắt.

Ðường tại Khu kinh tế Cửa khẩu Bờ Y bị gãy từng khúc

Những đoạn đường trên đều ngắn, được đầu tư nhiều tỉ đồng nhưng đã nhanh chóng hư hỏng. Lý giải điều này, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho rằng, nguyên nhân là do... mưa. Mới đây, đơn vị này tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Kon Tum chi thêm 5 tỷ đồng nữa để “khắc phục”.

Trong khi đó, theo đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Kon Tum, cần làm rõ lý do tại sao, do thiết kế sai, hay thi công ẩu hoặc do địa hình địa chất ? Trước khi UBND tỉnh cho chủ trương khắc phục cần phải chỉ cho đúng nguyên nhân.

Ðổ thừa vậy, thật khó nghe!

Đoạn đường dài 21,8km liên huyện Đắk Đoa và Chư Prông tại tỉnh Gia Lai có vốn đầu tư 95 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, mới đưa vào sử dụng vài tháng cũng có nhiều chỗ hỏng.

Đơn vị tư vấn, thiết kế là Công ty Cổ phần phát triển Đại Việt. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên (TP Pleiku, Gia Lai), Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng. Đường thi công năm 2016, đến tháng 2/2018 thì được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành chỉ 12 tháng, tức là đến tháng 2/2019 sẽ hết bảo hành.

Điều đáng nói là, dù biên bản nghiệm thu công trình trên được phê “Đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng, đúng thiết kế”, nhưng thực tế, mặt đường nhiều chỗ bong tróc, lồi lõm, nhiều vị trí bị nứt, cong vênh. Thậm chí, chỉ cần dùng tay, phóng viên cũng có thể bóc được từng mảng đường. Tổng diện tích mặt đường hỏng được xác định khoảng 400 m2.

Theo ông Phạm Xuân Điệp- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Gia Lai (thuộc UBND tỉnh Gia Lai) là đơn vị chủ đầu tư công trình, lý do đường 95 tỷ bị hỏng cũng là... mưa.

Tuy nhiên, một kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường tại Gia Lai phản đối cách “đổ thừa” đó! Theo ông, bảo đường hỏng do mưa là không thuyết phục. Bởi, trên mặt đường có lớp láng nhựa, gọi là áo đường mềm. Lớp áo này không cho nước thấm qua. Nếu hệ thống thoát nước được làm tốt thì đường không thể nào bị hỏng do mưa. Hơn nữa, nếu do mưa, thì đường phải hỏng toàn tuyến, chứ không thể bị ở từng điểm riêng lẻ như báo chí phản ánh.

Cùng quan điểm, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Huỳnh Thành cho rằng bảo đường hỏng do mưa là không thuyết phục. Bởi nhà thầu có kinh nghiệm sẽ tính toán được thời gian phù hợp để thi công.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã ra văn bản chỉ đạo các ngành chức năng, chủ thầu và đơn vị thi công kiểm tra hiện trạng hư hỏng tuyến đường. Đồng thời, các đơn vị liên quan phải khẩn trương sửa chữa, khắc phục các vị trí đường hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, thông tin kết quả đến các báo và UBND tỉnh.

Tiền Lê