Ðường Trường Sơn Ðông mới hoạt động đã hỏng nặng

Sửa chữa sơ sài

Dự án đường Trường Sơn Ðông (TSÐ) đi qua hai huyện M’Ðrắk và Krông Bông (Ðắk Lắk) có chiều dài hơn 120km, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, được đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 9/2016, tới nay đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng. Nhiều đoạn đường TSÐ từ Km436 - Km550 đi qua huyện M’Ðrắk, dù nhà thầu đã cho sửa đi sửa lại nhiều lần, mặt đường vẫn tiếp tục vỡ nát.

Theo quan sát của PV, tại các đoạn đường dẫn đến các cầu Ea Mnour (Km501+609), cầu Ea H’meay (Km505+289) và cầu Ea H’mlay (Km508+997), đơn vị thi công đã cắt mặt đường thành những hình chữ nhật, hình vuông lớn chi chít. Nhiều chỗ, cả ô tô và xe máy không còn biết tránh chỗ nào khác nên phải lao thẳng xuống những hố sâu rất nguy hiểm. Anh Nguyễn Văn Hoàng (chạy xe tải, ở huyện M’Ðrắk) bức xúc: “Ban ngày đi chậm qua đoạn đường này còn tránh được, chứ ban đêm thì chúng tôi phải liều mới dám chạy qua. Họ cứ đào lên lấp xuống sửa hơn 1 năm nay rồi. Hễ cứ sửa xong là đường lại hư như cũ”.

Trong lúc đó, nhiều đoạn đường TSÐ đi qua xã Ea Lai (huyện M’Ðrắk) bị đơn vị thi công cày xới lên rồi để đó, không thấy lực lượng sửa chữa. Nhiều máy móc của Cty Ðông Hưng Gia Lai (nhận thầu sửa đường TSÐ cho Công ty CP 482 - Bộ Quốc phòng) để chơ vơ bên đường, vắng bóng công nhân thi công. Còn tại đoạn đường mà Cty Tuấn Tú (nhận thầu sửa đường TSÐ cho Cty 789 - Bộ Quốc phòng) đang thi công , đơn vị này cũng chỉ cho máy móc và công nhân đổ nhựa lấp đầy các hố sâu một cách đơn giản mà thôi. Vì thế, chất lượng đường cũng chẳng cải thiện mấy sau khi sửa.

Ðường hỏng do xe đi lại nhiều?

Theo Cục quản lý đường bộ III, gói thầu Ð35 dài 21 km (từ Km490 đến Km 511) đường TSÐ qua địa phận 2 tỉnh Phú Yên, Ðắk Lắk do Ban quản lý dự án 46 làm chủ đầu tư. Ðơn vị thi công là liên danh Tổng công ty 789 và Công ty cổ phần 482 thi công, đã bàn giao, đưa vào sử dụng từ ngày 12/9/2016.

Ông Ðỗ Huy Thành - Phó cục trưởng Cục quản lý đường bộ III, cho biết: Qua gần hơn 1 năm đưa vào sử dụng, mặt đường đã xuất hiện nhiều đoạn hư hỏng dạng ổ gà, sình lún… Nhà thầu đã tổ chức sửa chữa nhưng qua kiểm tra, nhận thấy không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cục quản lý đường bộ III liên tục có văn bản gửi chủ đầu tư tiếp tục khắc phục các hư hỏng để đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay việc sửa chữa các đoạn đường hư hỏng trên vẫn không đạt yêu cầu.

Theo ông Thành, hỏng nặng nhất là đoạn đường do Cty cổ phần 482 thi công, đang gây mất an toàn giao thông. Công tác bảo trì, sửa chữa đường chưa được nhà thầu làm đúng chức trách. Tiếp đó, là các đoạn từ Km495 + 200 đến Km499 + 500 và đường đầu các cầu Ea H’Mlay, Ea H’Meay. Nhiều chỗ nhà thầu đã đào bỏ kết cấu cũ nhưng chưa được hoàn trả, để lại nhiều hố sâu rất nguy hiểm, mà không có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Còn theo một cán bộ lãnh đạo Ban quản lý dự án 46 - Bộ Quốc phòng, đoạn đường này hỏng nặng là do... lượng xe tải đi lại quá nhiều. “Các loại xe tải nặng chở mía và chở mì chạy qua đây liên tục, vì thế đường TSÐ hư hỏng là điều hiển nhiên. Vì vẫn đang trong thời kỳ bảo hành nên chúng tôi sẽ chỉ đạo các nhà thầu thi công tiếp tục sửa chữa”, vị này nói. Tuy nhiên, thực tế cho thấy xe tải nặng di chuyển qua đoạn đường này khá thưa thớt, vì khu vực này chủ yếu là núi rừng, nương rẫy, ít dân.

Ðường Trường Sơn Ðông dài gần 700 km, có điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh tại huyện Thạnh Mỹ (Quảng Nam) và điểm cuối là Cầu Suối Vàng (TP Ðà Lạt, Lâm Ðồng), đi qua 7 tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Ðắk Lắk và Lâm Ðồng.

Lữ Hồ