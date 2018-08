12 người chết, mất tích do mưa lũ, sạt lở Lai Châu

Theo đó, vụ sạt lở làm sập nhà đã khiến 6 người chết, trong đó có 1 người tại xã Mù Sang Sang và 5 người tại tại xã Vàng Ma Chải (tại xã Vàng Ma Chải trong một gia đình có 3 người bị chết).Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 6 người mất tích, trong đó có một người ở xã Dào San và 5 xã Vàng Ma Chải. Sạt lở, sập nhà cũng làm 3 người bị thương ở xã Mù Sang và xã Vàng Ma Chải.Tại Lào Cai, theo báo cáo nhanh của địa phương, mưa lũ từ ngày 3-5/8 đã làm gần 10 nhà bị ngập, sạt lở, trên 30 ha lúa bị thiệt hại. Đến nay, quốc lộ 4D bị sạt lở 1 vị trí với khối lượng khoảng 100 m3; tỉnh lộ 159 bị sạt lở 3 điểm với khối lượng khoảng 1000 m3; 17 vị trí thuộc các tuyến đường huyện, đường xã bị sạt lở với khối lượng khoảng 2.180m3.Trong khi đó, tại Sơn La, ngày 5/8, trên Quốc lộ 279D tại Km34+210 thuộc địa phận tỉnh này đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng ước tính khoản 6.000 m3 gây ách tắc giao thông. Sở GTVT Sơn La đã cắm biển 2 đầu tuyến, phân luồng các phương tiện và chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục, dự kiến đến ngày 7/8 sẽ thông xe tạm thời.Theo dự báo, đến sáng 6/8 các tỉnh Bắc bộ vẫn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau đó mưa sẽ giảm dần. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đó đặc biệt là các huyện: Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè (tỉnh Lai Châu). Huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc (Hòa Bình), Bát Xát (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái).Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi sát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh.Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các hộ dân sống ven sông, suối, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, các sự cố.Tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, các đoạn đường giao thông bị ngập, sạt lở đất, có nguy cơ xảy ra đá lăn, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.Đối với các tỉnh hạ du hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang: Tổ chức kiểm tra phương án bảo đảm an toàn hạ du khi các hồ chứa xả lũ.

Nam Khánh