2 thanh niên bê bết bùn đất, gục chết bên xe máy

Sáng ngày 5/8, thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krrông Pắk (Đắk Lắk) cho biết: công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân khiến 2 thanh niên gục chết bên xe máy tại địa bàn xã Ea Kly.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm ngày hôm nay, một người dân trú tại thôn 8, xã Ea Kly khi đi thể dục thì tá hỏa phát hiện thi thể của 2 nam thanh niên, một người gục chết bên xe máy, thi thể người còn lại cách đó chừng vài mét, liền trình báo cơ quan chức năng. Danh tính 2 thanh niên nói trên được xác định là: N.H.T (SN 2001) và N.X.T.H (SN 2000) cùng trú tại xã Ea Kly. Theo thượng tá Dân, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 thanh niên có liên quan đến hình sự không.



"Công an huyện và PC 45 công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết 2 thanh niên này", thượng tá dân nói. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Vũ Long