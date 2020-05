27.000 người có công ở Nghệ An nhận hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng

Quảng cáo

Ngày 3/5, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tiếp tục làm các công tác triển khai gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.



Theo quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 29/4 của UBND tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 26.927 người có công sẽ được hưởng gói an sinh xã hội đợt 1. Mỗi người sẽ được chi trả 500.000 đồng/tháng, trong vòng 3 tháng (4, 5, 6). Tổng kinh phí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An là hơn 40 tỉ đồng. Nguồn kinh phí chi trả sẽ sử dụng nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh Nghệ An giao chủ tịch UBND cấp huyện phải tổ chức thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng trên địa bàn huyện qua đơn vị bưu điện. Đồng thời giao Sở LĐ-TB&XH Nghệ An chỉ đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An chi trả kịp thời cho các đối tượng.

Các nhóm đối tượng sẽ được hưởng gồm: Người có công với cách mạng đang hưởng chính sách; Hộ nghèo và cận nghèo; Người đang nhận chính sách bảo trợ xã hội; Người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động; Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Thu Hiền