33 người chết và mất tích do mưa lũ, sạt lở đất

Mưa lũ, sạt lở đất đá khiến nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị tắc

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay (28/6), mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 33 người chết và mất tích, trong đó 23 người chết (Hà Giang 5 người chết do sập nhà, lũ cuốn trôi; Lai Châu 16 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập; Quảng Ninh 1 người bị lũ cuốn trôi; Lào Cai 1 người bị lũ cuốn trôi. Đến nay, 10 người mất tích do lũ cuốn trôi (Lai Châu 9 người và Điện Biên 1 người) vẫn chưa được tìm thấy.