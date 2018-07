4 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Quảng Nam

Thông tin từ Viện Vật lý địa cầu cho hay, trận động đất đầu tiên xảy ra vào hồi 22 giờ 24 phút 00 giây (giờ GMT) tức 5 giờ 24 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 26/7/2018. Trận động đất có độ lớn 3,5 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.167 vĩ độ Bắc,108.032 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 4,7 km. Động đất này xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Động đất liên tiếp tại hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. ẢNh: Viện vật lý địa cầu

Trận động đất thứ 2 xảy ra ở địa bạn huyện Bắc Trà My chỉ vài chục giây sau trận động đất đầu tiên ở huyện Nam Trà My. Theo đó, trận động đất thứ 2 này xảy ra vào hồi 22 giờ 24 phút 37 giây (giờ GMT) tức 5 giờ 24 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 26/7/2018. Trận động đất có độ lớn 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.233 vĩ độ Bắc, 108.183 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,6 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trận động đất thứ 3 cũng xảy ra ở huyện Bắc Trà My vào hồi 22 giờ 28 phút 01 giây (giờ GMT) tức 5 giờ 28 phút 1 giây (giờ Hà Nội) ngày 26/7/2018. Trận động đất này có độ lớn 2,7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.241 vĩ độ Bắc, 108.173 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11,9 km.

Hơn 30 phút sau, trận động đất thứ 4 cũng xảy ra ở huyện Bắc Trà My. Theo đó, vào hồi 23 giờ 10 phút 27 giây (giờ GMT) tức 6 giờ 10 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 26/7/2018. Trận động đất này có độ lớn 3,1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.232 vĩ độ Bắc, 108.177 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Lãnh đạo hai huyện Nam và Bắc Trà My cho biết, hiện đã chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình dân cư sau khi các trận động đất này xảy ra, nếu có thiệt hại gì thì báo cáo để huyện có hướng xử lý.

Hoài Văn