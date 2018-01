500 CSCĐ Hà Nội 'xuyên đêm' sau chiến thắng U23 Việt Nam

Hòa chung niềm vui chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar trong khuôn khổ vòng bán kết vô địch U23 châu Á diễn ra lúc 15h hôm nay (24/1), hàng vạn người dân thủ đô tràn xuống đường phố diễu hành ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà.

Trao đổi với Tiền Phong, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội - trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết, hiện hầu khắp các tuyến phố quanh quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... ngập tràn cờ hoa, từng đoàn phương tiện diễu hành hô vang khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng" để ăn mừng U23 giành vé vào trận chung kết, tranh cúp vô địch.

Sau khi trận đấu kết thúc, đơn vị đã triển khai kế hoạch đã được dự kiến để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên đường phố. Theo đó, gần 500 chiến sỹ CSCĐ được huy động tăng cường chốt chặn các nút giao trọng điểm, gồm cả lực lượng hóa trang để ngăn chặn các hành vi cổ vũ quá khích, phòng chống đua xe.

"Lực lượng CSCĐ sẽ ứng trực, ngăn chặn hành vi quá khích, phòng chống đua xe từ khi trận đấu kết thúc cho tới sáng hôm sau", Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ nói.

Cổ động viên Hà Nội tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Như Ý

Ngoài ra, Trung đoàn CSCĐ cũng phối hợp với hàng trăm chiến sỹ thuộc Phòng CSGT, Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa... triển khai các phương án để đảm bảo an toàn cho cổ động viên ăn mừng trong an toàn.

Trong khi đó, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội - đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay, đơn vị đã huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao của 10 quận nội thành Hà Nội. Đồng thời, t ăng cường 15 tổ công tác 141 ngoài nhiệm vụ phân luồng, cảnh sát đã có phương án phòng chống đua xe, phòng chống cổ động viên ăn mừng quá khích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông", đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Nguyễn Hoàn