8 ngày nghỉ Tết, 161 người chết do tai nạn giao thông

Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn báo cáo của Bộ Công an cho biết, trong ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi, ngày thứ 9 của kỳ nghỉ Tết), cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 26 người, bị thương 33 người. Tất cả đều xảy ra với giao thông đường bộ.Tính tổng 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước xảy ra 248 vụ tai nạn giao thông, làm chết 161 người, bị thương 222 người.Do số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay dài hơn năm trước (9 ngày so với 7 ngày), nên nếu tính cả kỳ nghỉ năm nay thì số tai nạn giao thông tăng. Tuy nhiên, nếu chỉ so sánh trong cùng thời gian 7 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông năm nay giảm cả về số vụ, số người chết, người bị thương.Bình quân số người chết trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là 20 người chết/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28,5%) so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018.Còn theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế, chưa loại trừ số trùng lặp do chuyển tuyến), tình hình khám, cấp cứu tai nạn giao thông sau 6 ngày nghỉ Tết (từ sáng 2 – 8/2), đã có 35.366 ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông. Trong đó, có 12.678 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi; 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện (gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện).Cùng thời gian, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ xử phạt 1.532 trường hợp vi phạm, với số tiền 516 triệu đồng, tạm giữ 456 phương tiện và 204 giấy tờ các loại.Các đường dây nóng của ngành giao thông và cảnh sát giao thông đã ghi nhận bình quân khoảng 25 phản ánh/ngày. Nội dung phản ánh chủ yếu hành vi xe khách chở quá số người quy định, tăng giá vé, bán vé nhưng không giữ chỗ cho hành khách… Có trường hợp, khi hành khách phản ánh tình trạng chở quá tải, nhà xe đã đuổi hành khách khỏi xe giữa đêm khuya.Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt từ ngày mùng 2 Tết. Đặc biệt đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.Cùng đó, tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh đền, chùa, các cửa ngõ ra vào Hà Nội và TPHCM.

Lê Hữu Việt