8 người chết, mất tích do mưa lũ ở vùng núi phía Bắc

Mưa lũ cũng làm hư hỏng trên gần 150 nhà ở các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai,... gần 300 ha lúa, hoa màu bị hư hại.

Đến chiều nay, Quốc lộ 4C bị vùi lấp tại Km62-Km67 (Hà Giang); đường tỉnh lộ huyện Quản Bạ sạt lở 3.500m3 (Hà Giang), sạt lở đường giao thông ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) 1.500 m 3. Ngoài ra, có nhiều tuyến đường bị chia cắt, cô lập do lũ lên nhanh và thiệt hại về hoa màu khác ước tính thiệt hại hơn 56 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần, từ nay đến ngày 26/6 ở Bắc bộ có mưa rào và dông trên diện rộng.

Đáng lưu ý, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24-26/6, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên trên sông Đà và sông Thao đạt mức từ 2-4m; đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương vùng núi phía Bắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

Rà soát những khu vực nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, có nguy cơ lũ quét và di dời người dân đến nơi an toàn; lưu ý về tình hình mưa lũ đến các công trình đang xây dựng ven sông, suối, tàu thuyền đi lại trên sông…để chủ động phòng chống.

Các địa phương bố trí lực lực tại các tuyên giao thông bị ngập, bến đò để hướng dẫn người dân qua lại, nghiêm cấm vớt củi, các vật trôi trên sông khi có lũ. Triển khai đảm bảo an toàn cho các hồ chứa, kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; sẵn sàng lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” ở các khu vực có nguy cơ cao.

Phạm Anh