Ai bán tài sản công cho Vũ 'nhôm'?

Ngày 4/1, trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát bản tin ngắn xác nhận về việc bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ sau khi bị Singapore trục xuất.

Bản tin của Bộ Công an cho biết: 'Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật

Tại sao Vũ 'nhôm' trốn được ra nước ngoài?



Ông Nguyễn Quang Nga, nguyên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho biết khi biết tin Bộ Công an tiếp nhận và đưa Vũ về nước, bản thân ông và người dân rất phấn khởi. Ông nói việc đưa bị can về nước để điều tra thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và chứng tỏ công tác phòng chống tham nhũng không có vùng cấm.



Theo vị cựu đại biểu này, sau khi Vũ bỏ trốn người dân rất bức xúc. Trong giai đoạn 2006 đến 2010, Vũ đã thâu tóm rất nhiều tài sản công ở Đà Nẵng. Trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng đã từng đề cập đến những sai phạm về đất đai liên quan đến ông ta. Từ đầu năm 2017, báo chí và cử tri cũng bức xúc phản ánh rất nhiều về Vũ "nhôm".



"Tại sao Vũ có thể tẩu tán tài sản rồi bỏ trốn? Có người "mách nước" cho ông ta trốn ra nước ngoài hay không. Bộ Công an phải làm rõ những câu hỏi trên", ông Nga nhấn mạnh.



GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng phải làm rõ tại sao Vũ chạy trốn trước khi công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam.



Từ vụ việc Trịnh Xuân Thanh (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang) và Phan Văn Anh Vũ, ông Thuyết kiến nghị phải xem nguyên nhân ở đâu và xử lý ngay.

"Ông Vũ ngông nghênh nhiều năm qua chứng tỏ đằng sau ông ta có thể có thế lực lớn. Cần làm rõ những uẩn khúc đằng sau chuyện ông Vũ “nhôm” để người dân thêm tin vào sự trong sạch của bộ máy, vào Nhà nước pháp quyền", ông Thuyết nói.



Ai bán tài sản công cho Vũ "nhôm"?



Khẳng định Vũ "nhôm" đã và đang sở hữu nhiều lô đất, nhà công sản ở Đà Nẵng, ông Hồ Việt, nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng trách nhiệm thuộc về các đời lãnh đạo chính quyền địa phương.



"Điều này được thể hiện trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ công bố năm 2013. Vũ mua xong rồi bán lại cho người khác hưởng tiền chênh lệch nên giàu lên", ông Việt cho hay.



"Cái bất thường là tại sao chỉ mình Vũ mua được nhiều tài sản công đến vậy mà không phải người khác?", ông Việt đặt câu hỏi và tự trả lời: "Ở đây, anh (tức Phan Văn Anh Vũ) phải "lại quả" rất lớn thì mới có sự ưu ái đến vậy. Vũ bị bắt, cơ quan chức năng phải trả lời cho dân về những nghi vấn này".



Ông Việt cho rằng, ngày 21/12/2017, Bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can về hành vi Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo điều 263 Bộ luật hình sự.



"Vũ bị bắt thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ người nào bán tài sản công với giá rẻ, trái luật. Chúng tôi rất mong muốn cơ quan chức năng làm triệt để vấn đề này", ông Việt nói.

