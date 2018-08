Áp thấp có khả năng mạnh lên hướng về phía Tây Bắc

Đêm qua, vùng áp thấp trên khu vực giữa Đông tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Dự báo, trong ngày hôm nay, vùng thấp này tiếp tục giữ hướng di chuyển, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh cấp 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Một số nơi có mưa khá tập trung về chiều tối và đêm. Do có mưa nên trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 10/08, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng lên mức 3,55m, trên BĐ1 0,05m; trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,9m, dưới BĐ1 0,1m. Đến ngày 15/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,8m, dưới BĐ2 0,2m; tại Châu Đốc lên mức 3,2m, trên BĐ1 0,2m. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An.

LINH ANH