Bà Tân “Vlog” mang bánh trung thu siêu to khổng lồ lên máy bay là đúng hay sai?

Nho chuỗi ngọc 2 triệu đồng/kg ăn chua loét, chỉ là cây bụi



Nho chuỗi ngọc tròn mọng, to bằng đầu ngón tay, có vị chua chua ngọt ngọt. Loại quả này lên cơn sốt và được gọi với cái tên mỹ miều như vậy khi về Việt Nam bởi chúng có hình dáng rất đẹp. Quả chín mọng sẽ nhìn được cả hạt bên trong, giống như viên ngọc.

Không dễ ăn, nhưng Việt Nam nó có giá lên tới 2 triệu đồng một kg. Theo chị N.T.Tình đang sinh sống ở Séc thì, nho chuỗi ngọc có rất nhiều ở châu Âu, ở séc chỗ nào cũng mọc và chỉ như là cây bụi. Nho này mọc rất nhiều trong rừng.Nho chuỗi ngọc được bán với giá khá rẻ, khoảng 15-17euro/kg (khoảng 400.000 đồng/kg). Do đó với mức giá 2 triệu một kg tại Việt Nam là khá đắt đỏ.Hồng da tre - giống hồng đặc sản lâu năm ở Thái Nguyên với hương vị thơm ngon đặc trưng - chỉ có vỏn vẹn trong vòng 1 tháng, từ cuối tháng 8 đến hết tháng 9. Hồng có màu xanh, khi chín hơi ửng vàng, trong như thạch. Ruột hồng mềm nhiều nước, ngọt lịm.

Loại hồng này nhiều thịt, ngọt thơm, mềm dẻo lại hơi sần sật như thạch nên ai cũng thích, cả trẻ em, người già đều ăn được. Giá hồng dao động 90.000-100.000 đồng/kg. Kích cỡ quả cũng to hơn hồng khác, 1 kg hồng da tre được 5-6 quả.Bỏ ra 500 nghìn đồng để thuê người yêu đi chơi dịp trung thu được rất nhiều bạn trẻ thích thú. Khách hàng có thể nắm tay, đi ăn tối, đi dạo, đăng hình lên mạng xã hội, hôn.Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là thuê được. Các gói thuê người yêu này cũng khá kén chọn. Độ tuổi khách hàng chỉ được ở 17 - 23, dễ thương, đáng yêu. Ngoài ra, khách hàng không được phép vượt quá giới hạn và vi phạm pháp luật.Thế nhưng, đây hoà toàn chỉ là sản phẩm đùa vui của cộng đồng mạng.Tuỳ theo phong cách biểu diễn, sự nhiệt tình, thời gian múa và thời gian diễn mà giá cũng khác nhau. Nhưng để thuê một đoàn múa lân cũng mất khoảng 2,5 - 3,5 triệu đồng.Giá tăng so với năm ngoái, nên thu nhập của các đoàn múa lân cũng tăng hơn. Có đoàn chỉ múa trong một tuần cũng cho thu nhập 140 triệu đồng. Trừ 10 triệu tiền chi phí đi lại, ăn uống vẫn còn lãi 130 triệu đồng.Cách đây 1 năm, anh Huy Nguyễn (TP.HCM) bỏ ra gần 3 triệu đồng để mua 3 con ếch “yêu tinh” , tên tiếng Anh là bullfrog về nuôi làm thú cưng. Sở dĩ anh chọn mua loài vật này về nuôi, vì chúng khá hiền, màu sắc đẹp, không có độc, nhìn bắt mắt.

“Nuôi loài vật này, anh cũng không phải cho ăn nhiều. Mỗi tuần chỉ cần cho ăn 1-2 lần mà thức ăn không đắt, chủ yếu là sâu, dế, gián, giun, chuột… Đặc biệt, chúng là loài vật dễ nuôi, chỉ cần cho chúng ăn, thi thoảng thay nước cho chúng là được”, anh chia sẻ.Loài vật này có trọng lượng khá lớn, có những con trưởng thành đạt 2-2,5kg/con, dài 25cm. Để đạt được kích thước “khủng” này, ếch phải được nuôi nhiều năm. Năm ngoái, ếch dài 5-6cm có giá 1 triệu đồng/con. Hiện, chúng đã lớn có kích thước 20cm và nặng khoảng 1kg. Với trọng lượng này, có thể bán nó với giá 4 triệu đồng/con.Ngày 11/9, trên chuyến bay từ Hà Nội đến TP.HCM, tất cả hành khách trên chuyến bay đã rất bất ngờ khi thấy bà Tân Vlog - người phụ nữ đang khá nổi tiếng với biệt danh " bà Tân Vlog " mang theo chiếc bánh Trung thu "Siêu to khổng lồ" trên máy bay khi đang ở độ cao 10,000m.Chiếc bánh này được cho là do chính bà Tân thực hiện.

Bà Tân phát bánh cho hành khách.

Tuy nhiên, câu hỏi gây tranh luận được đặt ra là do hàng không là lĩnh vực đòi hỏi an toàn nghiêm ngặt; đồ ăn thức uống mang lên cũng bị kiểm soát chặt chẽ thì vì sao bà Tân Vlog lại được cho phép mang chiếc bánh to như vậy lên trên máy bay?Đang vào chính vụ thu hoạch, lựu Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam. Năm nay, ngoài loại lựu ruột đỏ, ruột hồng (hạt lựu), thị trường còn xuất hiện loại lựu lạ có vỏ ngoài đỏ au nhưng ruột lại đen xì.Dù giá khá đắt đỏ, dao động từ 160.000-180.000 đồng/kg, lựu ruột đen vẫn được các chị em ráo riết lùng mua về ăn để giữ dáng, đẹp da, chống lão hoá…và cũng là vì lạ.Theo dân buôn, riêng lựu đen, khá hiếm, giá đắt gấp 3 lần lựu đỏ mà nhiều hôm vẫn không nhập được hàng. Đây là giống lựu mới của Trung Quốc, hàng khá hiếm, hạt có màu đen đặc biệt nên hút người mua.Đại diện một điểm bán bánh Trung thu cho biết, năm nay chị nhập hơn 300 triệu đồng tiền bánh Trung thu về bán. Thế nhưng, đến đúng Rằm tháng 8 thì chị vẫn còn khoảng gần 40 triệu đồng tiền bánh chưa bán hết.“Tiền chiết khấu bán bánh từ các công ty cũng được khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, trừ chi phí thuê nhân công, thuê mặt bằng, xây dựng điểm bán, tiền điện…thì cũng chẳng lời được bao nhiêu”, người này nói.Tại một điểm bán khác, chủ hàng nhập khoảng 200 triệu đồng tiền bánh về bán. Tính đến ngày 14/9 (16/8 Âm lịch) thì gia đình anh lãi khoảng hơn 20 triệu đồng, sau khi trừ hết các chi phí.Nhiều điểm bán bánh Trung thu tại quận 3, quận 5, quận 10, quận 11, quận Tân Phú vẫn đang tiếp tục “xả hàng”. Nhiều điểm bán treo bảng “mua 1 tặng 2”, “mua 1 tặng 3” khắp các tuyến đường.