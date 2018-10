Bắc Bộ giảm mây, trời hửng nắng

Không khí lạnh suy yếu và dịch chuyển dần sang phía đông đồng thời vùng hội tụ gió trên các mực khí quyển suy yếu dần nên hôm nay, Bắc Bộ được dự báo sẽ giảm mưa nhanh, trưa và chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ trưa chiều vì thế sẽ tăng lên khoảng 28-31 độ C, có nơi cao hơn.

Với các tỉnh Nam Trung Bộ hôm nay sẽ vẫn có mưa nhưng sẽ giảm dần về diện và lượng. Vùng mưa vẫn tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 29-31 độ C. Các khu vực khác phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt độ trưa chiều dao động trong ngưỡng 30-32 độ C.

Rãnh áp thấp ở phía nam ít tác động đến thời tiết khu vực Tây Nguyên nên tại khu vực này, trời phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến trong khoảng từ 28-31 độ C, có nơi cao hơn. Vào đêm và sáng, do đặc điểm địa hình núi cao, tại khu vực này trời lạnh với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18-21 độ C.

LINH ANH