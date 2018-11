Bắc Bộ hanh khô, nhiệt độ giảm thấp về đêm

Chịu ảnh hưởng của trường gió Đông Bắc, hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái hanh khô, ngày nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 29-30 độ C. Về đêm, nhiệt độ giảm thấp phổ biến trong khoảng từ 19-21 độ C, vùng núi thấp hơn, có nơi dưới 16 độ C mang tới cảm giác rét buốt về đêm và sáng sớm.

Lui xuống khu vực Trung Bộ, hôm nay chỉ có mưa vài nơi. Ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thưa Thiên Huế tiếp tục duy trì ở mức 29 – 30 độ C; Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến trong khoảng từ 30-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có thời tiết tốt, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ tại Tây Nguyên dao động từ 16-31 độ C. Trong khi đó, tại Nam Bộ là 21 – 33 độ C.

LINH ANH