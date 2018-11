Bắc Bộ không mưa, rét vào ban đêm

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ ổn định nên thời tiết phổ biến không mưa, ban đêm tiếp tục diễn ra phát xạ nhiệt nên nhiệt độ thấp nhất khá thấp phổ biến từ 15-18 độ, trời khá rét. Vào ban ngày, thời tiết khô ráo và có nắng với mức nhiệt độ ít thay đổi, dao động trong ngưỡng 24-27 độ, có nơi cao hơn.

Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, đêm nay và sáng sớm ngày mai, mưa tiếp tục diễn ra ở các tỉnh Trung Trung Bộnguyên nhân do đới gió đông bắc trong khối khí lạnh hoạt động mạnh hơn kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa; riêng khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Do mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành này không cao, phổ biến 23-26 độ; riêng từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 27-30 độ, có nơi cao hơn.

Các tỉnh Tây Nguyên sẽ trở lại trạng thái thời tiết khá tốt. Trên toàn khu vực phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng với mức nhiệt buổi sáng phổ biến trong ngưỡng 18-21 độ và trưa chiều mức nhiệt này sẽ dao động trong khoảng 28-30 độ, có nơi cao hơn.

LINH ANH