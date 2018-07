Bắc Bộ mưa dông, có khả năng xảy ra tố lốc

TPO - Từ nay đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.