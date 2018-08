Sự kiện: Dự báo thời tiết Bắc Bộ mưa, dông kéo dài đến mùng 5/8

TPO - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ phát triển mạnh nên từ nay đến ngày 05/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhiều nơi; khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa đến mưa to, riêng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có khả năng mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.