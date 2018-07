Bắc Bộ mưa lớn diện rộng kéo dài hết ngày 17/7

Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh và đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trên dải hội tụ nhiệt đới có một vùng áp thấp ngay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ; đồng thời trên cao áp cao cận nhiệt đới vẫn đang có xu hướng lấn về phía Tây.

Trong ngày hôm nay, tổ hợp hình thế này sẽ gây mưa chính cho các tỉnh Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cụ thể các khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc, vùng Đồng Bằng và Phía Bắc (Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa mở rộng sâu vào phía trong đất liền nên khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng sẽ có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Sơn La-Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ dao động mức thấp 28-31 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 31- 34 độ C, thấp nhất từ 24-27 độ C.

Do dải ITCZ tiếp tục hoạt động mạnh chính vì thế mà gió mùa tây nam ở phía nam cũng vẫn hoạt động mạnh theo, chính vì thế mà khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xảy ra mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, với nền nhiệt độ ít thay đổi cao nhất ngày phổ biến 26-29 độ C, Nam Bộ là 30-32 độ C.

LINH ANH