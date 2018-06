Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng

Chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, hôm nay Bắc Bộ trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày đồng loạt tăng thêm từ 1 -2 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C, ở phía Đông Bắc Bộ từ 34-37 độ C, với mức nhiệt ngày thì ngày hôm nay toàn Bắc Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng do gió Tây tạo ra vì thế trong ngày hôm nay hầu khắp các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao 35-37 độ C, một số nơi vùng núi phía Tây nhiệt độ cao trên 38 độ C, khu vực các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ chưa chịu tác động của vùng thấp nóng, nên nhiệt độ cao nhất ngày từ 34-35 độ C, trời cũng có mưa vài nơi vào chiều tối và đêm.

Gió mùa tây nam ở phía nam vẫn đang hoạt động mạnh vì thế trong chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông nhiều nơi, khu vực Nam Bộ một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 29-31 độ C, còn ở Nam Bộ từ 30-32 độ C.

Linh Anh