Sự kiện: Dự báo thời tiết Bắc Bộ ngày nắng sớm, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

TPO - Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều phổ biến trong khoảng từ 28-30 độ C. Về đêm, nhiệt độ giảm thấp, mức thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 18-20 độ C, vùng núi thấp hơn, có nơi dưới 16 độ C, trời chuyển rét buốt.