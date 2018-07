Bắc Bộ sáng mưa, trưa chiều giảm mưa hửng nắng

Chịu tác động của rãnh thấp có trục tây bắc – đông nam, sáng nay, Bắc Bộ vẫn còn có mưa, một số nơi còn có mưa to đến rất to và dông, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc. Tuy nhiên, đến trưa chiều, rãnh áp thấp nâng trục lên phía bắc và hoạt động yếu dần, mưa sẽ giảm thêm, một số nơi thuộc khu vực đồng bằng có thể hửng nắng nên nhiệt độ tăng lên ngưỡng 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chịu tác động của đới gió tây nam nên mưa rào và dông chỉ xuất hiện chủ yếu vào khoảng chiều tối và đêm ở diện rải rác; còn ban ngày mưa chỉ ở diện vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tăng lên so với hôm nay và dao động từ 31 – 34 độ C.

Các tỉnh thành từ Đà Nẵng – Bình Thuận thời tiết ổn định, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào chiều tối; ban ngày trời nắng nhiều, nền nhiệt cũng cao từ 32 – 35 độ C, nắng nóng trên 35 độ C tiếp tục xảy ra cục bộ ở một số nơi từ Quảng Ngãi đến Bình Định.

Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên chiều tối và đêm nay vẫn có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa dông vài nơi và có nắng. Nhiệt độ tại Tây Nguyên là 28-31 độ; trong khi đó tại Nam Bộ là 30 – 33 độ C.

LINH ANH