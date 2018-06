Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng

TPO - Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.