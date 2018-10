Đêm qua, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ gây mưa rào và dông diện rộng; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Dự báo, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều một số nơi chuyển nắng với nhiệt độ trưa chiều phổ biến 26 – 27 độ C.

Với các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định trong ngày hôm nay sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày cuối tuần phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 27 – 32 độ C tại các tỉnh Tây Nguyên và 31 – 34 độ C với các tỉnh thành Nam Bộ.

