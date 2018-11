Bắc Ninh: Xử lý nghiêm xe công nông lưu thông trên tỉnh lộ

Sau khi báo Tiền Phong đăng bài: “Xe công nông tấp nập lưu thông trên tỉnh lộ”, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 4383/UBND-XDCB gửi Công an tỉnh Bắc Ninh, Sở GTVT tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã về việc xử lý tình trạng xe công nông, công nông cải tiến, xe đầu kéo lưu thông trên tỉnh lộ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan rà soát, làm rõ những nội dung báo nêu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 11/2018.

Thực tế, sau khi có phản ánh của báo chí liên quan đến hàng loạt xe công nông, xe công nông cải tiến, xe đầu kéo… liên tục hoạt động tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông trên đường tỉnh lộ 295 đoạn từ trung tâm Thị xã Từ Sơn đến Thị trấn Chờ, loại hình này đã giảm hẳn. Anh Nguyễn Văn Phương (thị xã Từ Sơn) cho biết, ngay từ đầu tuần (19/11), lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông đã có mặt thường xuyên tại tỉnh lộ 295 và xử lý xe công nông, xe cải tiến lưu thông trên tỉnh lộ. Nhờ đó, người dân bớt đi nỗi lo bị xe công nông, đầu kéo gây tai nạn trên đường.

Được biết, các phương tiện tự chế, nhất là đầu máy nông nghiệp có gắn thùng chở hàng phía sau được người dân ở địa bàn nông thôn rất ưa chuộng. Bởi đây là phương tiện có kích thước nhỏ gọn nên di chuyển thuận lợi qua các tuyến liên xóm, xã, đáp ứng nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất nông nghiệp, chở hàng hóa, nguyên vật liệu trong các làng nghề. Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ có quy định: “Từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.

Trần Hoàng