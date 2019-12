Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới ở 3 tỉnh

Ngày 5/12, tại Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Diện, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, sinh năm 1974, là nữ Đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Trước khi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Đại tá Lê Văn Diện, sinh năm 1967. Trước khi giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định của Ban Bí thư trung ương Đảng chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 7 đồng chí:

- Đồng chí Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Phạm Văn Báu, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Trần Văn Hải, Bí thư Huyện ủy Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Xuân Thu, Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

- Đồng chí Trần Duy Bình, Bí thư Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày (5/12), tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 18, khóa X, Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 6/12, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Thọ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.



Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới cho đồng chí Nguyễn Văn Thọ.