Bản tin 14H: Cô gái trẻ bị xe BMW kéo lê 20m, chết tức tưởi

Cô gái trẻ bị xe BMW kéo lê 20m, chết tức tưởi.

Ngày 25/7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) cho biết bác sĩ Hoàng Công Lương- bị can trong vụ án 9 người chết khi chạy thận tại Hòa Bình (thuộc Đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa Hồi sức tích cực) đã bị tạm thu hồi giấy phép hành nghề. Quyết định trên được Sở Y tế tỉnh Hòa Bình ban hành và vì vậy, ông Lương sẽ tạm thời không được điều trị cho các bệnh nhân. Hiện tại, BV Hòa Bình đã bố trí cho ông Lương làm việc tại khối văn phòng. Sau này, nếu tòa án hoặc cơ quan tố tụng xác định ông Hoàng Công Lương vô tội, ông sẽ được nhận lại giấy phép hành nghề dành cho bác sĩ. (Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Tại Quyết định 900/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đối với thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. (Không có thiệt hại về người đối với cộng đồng người Việt sống tại tỉnh Attapeu, sau sự cố vỡ đập Xe Pian - Xe Namnoy. "Tất cả 15 gia đình người Việt ở khu vực bị ảnh hưởng sau vỡ đập thủy điện đều an toàn", ông Nguyễn Duy Quận, Tham tán phụ trách lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, hôm nay trao đổi với VnExpress về sự số vỡ đập phụ của dự án thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, đông nam Lào đêm 23/7. (Một phi công trên chiếc Su-22 của Không quân Syria bị Israel bắn rơi hôm qua, 25/7, được xác định đã thiệt mạng. Hãng tin Al Masdar dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết một Đại tá phi công của nước này đã thiệt mạng trong vụ chiến đấu cơ Su-22 bị Israel bắn rơi ngày 25/7. Tung tích của phi công thứ hai hiện chưa được xác định. (Theo kết quả mới được Sở GD&ĐT Sơn La công bố, thí sinh bị giảm nhiều điểm nhất lên tới 4,5 điểm. Đó là thí sinh có số báo danh 14000xxx. Kết quả được công bố ngày 11/7, thí sinh này đạt 8,5 điểm môn Ngữ văn. Nhưng sau khi Tổ công tác của Bộ GD&ĐT chấm thẩm định lại thì điểm của thí sinh này chỉ đạt 4 điểm. Thí sinh này là thí sinh tự do thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Lịch Sử. Trong đó, Toán đạt 8,80 điểm và Lịch sử đạt 9,5 điểm. (Công nhân người Việt không nhận được cảnh báo đập thủy điện ở tỉnh Attapeu (Lào) có thể vỡ nên không di tản, đang mắc kẹt cùng 2 trẻ em. Sáng 25/7, trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Nhật Hóa - Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp MTV Đại Thắng (trực thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) cho biết, 24 công nhân cùng 2 trẻ em là con của họ vẫn an toàn.