Bản tin 14H: Đại gia thép dính vụ 100 bánh cocain giá 800 tỷ đồng

Đợt tấn công đẫm máu nhất của nhóm phiến quân IS ở tây nam Syria khiến hơn 200 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Các tay súng IS cũng tấn công đồng thời vào một số ngôi làng ở đông bắc thành phố Sweida, bắt một số dân làng làm con tin và đụng độ với lực lượng chính phủ. Đợt tấn công đồng loạt này của IS đã khiến 215 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường, và 180 người bị thương. IS trước đó cho biết trong một thông báo rằng đã giết chết hơn 100 người.

Chỉ ra bộ máy hành chính còn dành quá nhiều thời gian cho việc họp hành, Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, "hiến kế" cho lãnh đạo TPHCM nhằm cắt giảm các cuộc họp không thực sự cần thiết để dành nhiều thời gian đi cơ sở.

Sáng nay (26/7), một số lái xe đã tập trung tới trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để cản trở giao thông nhằm phản đối trạm thu phí này. Trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, sáng nay có khoảng 10 xe ô tô treo biển, tập trung phản đối tại trạm BOT Mỹ Lộc. Theo đó, vào đầu giờ sáng tình hình giao thông qua trạm có ùn ứ, một số xe phải quay đầu đi hướng khác. Tuy nhiên, sau đó việc phân luồng đã được thực hiện, nên tình hình giao thông có giảm bớt căng thẳng.

Sáng ngày 26/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật đối ông Nguyễn Hoàng Đảm - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Theo đó, ông Đảm được, công phụ trách lĩnh vực tài chính nhưng thiếu kiểm tra công tác tham mưu của cấp dưới; ký duyệt các chứng từ quyết toán ở lĩnh vực vệ sinh môi trường. Gây thiệt hại cho ngân sách của TP Mỹ Tho hơn 7 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên của thành phố đã bị xử lý kỷ luật và bị khởi tố hình sự.

Phó chánh án ở Hà Nội nhận 300 triệu. Ngày 25/7, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Anh (53 tuổi) - nguyên là Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Trước đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố Lê Thị Bích Anh về tội "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Xuân Chiểu - Chủ tịch HĐQT Cty CP Thép Pomina cho biết, Cty CP thép Pomina 2 đã ký hợp đồng với Cty Stamcorp International Pte Ltd có trụ sở tại Singapore mua thép phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất. "Chúng tôi khẳng định không nhập hàng cấm và đang phối hợp với chủ hàng, cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này"- ông Chiểu nói thêm. (Cảng hàng không Sapa được đề xuất quy mô dân dụng cấp 4C, sân bay quân sự cấp 2, với tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng. Dự kiến dự án được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đến năm 2020 sẽ đầu tư 4.750 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) xây dựng sân bay công suất 560.000 hành khách và 600 tấn hàng mỗi năm với hai vị trí đỗ tàu bay, có thể khai thác các loại tàu A320, A321 và tương đương. Giai đoạn 2 đến năm 2030 sẽ đầu tư thêm 1.030 tỷ đồng nâng cấp để đạt công suất 1,5 triệu hành khách và 2.880 tấn hàng hóa mỗi năm. (Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam bị can Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người. Công an Bạc Liêu cũng lập thủ tục đề nghị giám định giám định đối với Thạch Sà Khêl vì trước đây có tiền án bệnh tâm thần. (Kết quả nghiên cứu của một nhà báo cho thấy Otto Warmbier có thể bị tổn thương não do cố tự tử, không phải do bị tra tấn. Theo bài báo đăng trên tạp chí GQ hôm 23/7, Otto Warmbier, sinh viên Mỹ bị bắt tại Triều Tiên và qua đời 6 ngày sau khi về nước, có thể đã cố tự sát trong lúc giam giữ. Kết luận này được đưa ra bởi Doug Bock Clark, nhà báo từng cáo buộc Tổng thống Donald Trump cố hướng dư luận theo ý Warmbier bị tra tấn nhằm mục đích chống lại lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo News.com.au.