Bản tin 14H: Mercedes biển ngũ quý chạy ngược chiều ở hầm Kim Liên

Ô tô Mercedes biển ngũ quý chạy ngược chiều ở hầm Kim Liên. Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước hình ảnh một chiếc xe ô tô Mercedes mang BKS 29A-777.77 đi ngược chiều trong hầm Kim Liên hướng Xã Đàn - Đại Cồ Việt (quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Ngay sau khi hình ảnh này xuất hiện, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc, chỉ trích tài xế chiếc xe Mercedes biển ngũ quý. Hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh danh tính tài xế xe biển ngũ quý.

12 người chết, mất tích do mưa lũ, sạt lở Lai Châu. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 6/8, mưa lũ, sạt lở đã làm 12 người chết, mất tích; 3 người bị thương tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 6 người mất tích. (XEM CHI TIẾT)

Chủ đầu tư chung cư Carina ngưng hỗ trợ cư dân 300.000 đồng/ngày. Ngày 6/8, cư dân chung cư Carina Plaza cho biết chủ đầu tư-Cty Hùng Thanh chính thức chấm dứt hỗ trợ 300.000 đồng/ngày cho cư dân sau vụ cháy khiến hàng chục người thương vong. Cụ thể, sau vụ cháy, công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ cư dân số tiền nói trên khoảng 4 tháng. Việc ngưng hỗ trợ là để chủ đầu tư tập trung vào việc sửa chữa các hạng mục hư hỏng sau vụ cháy, sớm đưa cư dân về lại căn hộ của mình. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái trẻ bơi giữa sông Tô Lịch khiến nhiều người hoảng hốt. Sáng 6/8, tại đoạn sông Tô Lịch (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nhiều người phát hiện cô gái trẻ có biểu hiện không bình thường nhảy xuống bơi ra giữa dòng sông Tô Lịch. Vụ việc cũng khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi làm giao thông qua khu vực gặp khó khăn. (XEM CHI TIẾT)

Nữ “ninja” sang đường kiểu cảm tử, va vào container hút chết. Người phụ nữ lái xe máy sang đường không quan sát, va quệt vào đuôi container rồi ngã văng ra đường. Tai nạn thót tim được cho là xảy ra tại thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị sáng 5/8.

Nước thải bốc mùi hôi lại “tấn công” biển Đà Nẵng. Tối 5/8, nhiều du khách đi dạo trên biển Phước Mỹ bắt gặp nước thải từ các cống xả An Đồn, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đổ xuống biển khiến nơi đây bốc mùi hôi nồng nặc, biển đục ngầu. Sáng 6/8, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, cho biết, nước thải chảy ra biển như vậy là do hệ thống thoát nước bị quá tải. Theo ông Mã, nguyên nhân có thể là do hồ bơi của các khách sạn lớn dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đồng loạt mở cửa xả để nước hồ bơi chảy vào hệ thống cống xả, khiến hệ thống không chứa nổi dẫn đến nước chảy tràn ra biển.

Hố tử thần “nuốt chửng” 2 ô tô đang đi trên đường. Theo SCMP, hôm thứ bảy (4/8), hai xe ô tô đang lưu thông trên đường bất ngờ rơi xuống hố lớn trên đường ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Thông tin đăng tải cho thấy, hố có diện tích gần 8m2, rất may mắn cả 3 người trong hai xe ô tô không bị thương sau vụ tai nạn bất ngờ này. Được biết, trong ngày, một cơn mưa bão lớn đã đổ bộ vào tỉnh Hắc Long Giang.

