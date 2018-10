Bản tin 14H: Nghi can vụ con rể phát hiện mẹ vợ bị sát hại đã tự tử

Ngày 30/10, người dân phát hiện ông Nguyễn Quang Lễ (ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) nằm bất tỉnh ở nghĩa trang huyện, miệng đầy thuốc trừ sâu. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi. Được biết, ông Lễ là nghi can trong vụ bà Trần Thị Thu Hà (58 tuổi, ngụ TP Cà Mau) bị sát hại trong phòng ngủ, được con rể phát hiện lúc 10h ngày 29/10. Qua xác minh ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, bà Hà có ra mở cửa cho ông Lễ vào nhà. Ít phút sau, ông Lễ nhanh chóng ra về.

Bé trai 3 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng lá thư cầu cứu. Tối 29/10, trên đường đi bủa lưới về, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1979, ở thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị) phát hiện một bé trai chừng 3 tháng tuổi nằm bên con đường liên xã Gio Thành-Gio Hải. Bên cạnh bình sữa, anh Bình còn thấy một bức thư cầu cứu nói về hoàn cảnh khó khăn không nuôi được con. Hiện tại, sức khoẻ của em bé đã ổn định, được vợ chồng anh Bình tạm chăm sóc trong thời gian tìm kiếm thân nhân của bé. (XEM CHI TIẾT)

Xe khách Limousine tông chết hai cha con lúc sáng sớm. Khoảng 6h ngày 311/10, xe khách 16 chỗ cải biên Limousine BKS 14B - 028.36, do anh Nông Văn Minh (SN 1985, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, tông phải xe máy BKS BKS 14B-7470, do ông Nguyễn Phú Hiệp (SN 1963, ở Cửa Ông) điều khiển chở theo con gái Nguyễn Thị Thuý (SN 1993) đi chiều ngược lại, tại Km1+600, tỉnh lộ 334 đoạn qua địa phận xã Đông Xá, H.Vân Đồn. Cú đâm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)

Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM vừa ký quyết định xử phạt 84 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đồng Tiến- cơ sở cung cấp bánh mì khiến 55 người bị ngộ độc vào ngày 28/10 vừa qua. Trước đó, sáng ngày 28/10, sau khi dùng bánh mì chà bông gà do cửa hàng Đồng Tiến cung cấp, khoảng 55 người (gồm 06 người lớn và 49 trẻ em) bắt đầu xuất hiện tình trạng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy . Khi kiểm tra trụ sở của Công ty TNHH Đồng Tiến ở Tân Phú (TP.HCM), đội quản lý an toàn thực phẩm phát hiện, Giấy chứng nhận VSATTP ở đây đã hết hạn. (XEM CHI TIẾT)

Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường tại nhà. Khoảng 20h45 ngày 30/10, nghe tin báo về mùi hôi bốc ra từ căn nhà trọ ở số 15C, đường Nguyễn Ngọc Sanh (khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau), công an đến phá khoá kiểm tra, và phát hiện một nam giới chết trong tư thế treo cổ và một nữ giới tử vong trên giường. Theo đó, hai nạn nhân được xác định là Triệu An Khương (39 tuổi, ở xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) và Nguyễn Mộng Cầm( 33 tuổi, ở ấp Lô Gán, xã Đất Mới, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau). Căn nhà nơi xảy ra vụ việc được Cầm thuê mở hiệu làm tóc được một thời gian. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng Khương bóp cổ Cầm chết trước, rồi tự tử. (XEM CHI TIẾT)

Xe Innova chở 9 người lao vào vệ đường, cháu bé 3 tuổi tử vong tại chỗ. Khoảng 16h30 ngày 30/10, xe ô tô Innova BKS 28A - 056.25 chở 9 người (7 người lớn, 2 trẻ nhỏ) khi lưu thông trên QL12B (địa phận xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì bất ngờ mất lái, tự đâm vào hộ lan bên phải đường. Vụ tai nạn khiến bé Lê Minh Hoàng (SN 2015, trú tại thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La) tử vong, và nhiều người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, được người dân phá cửa cứu ra ngoài.

Bắt gần 100 thanh niên tại miền Tây tụ tập đua xe trái phép. Rạng sáng nay (31/10), đội tuần tra Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TP Cần Thơ đã lên kế hoạch và vây bắt thành công nhóm thanh niên tụ tập, tổ chức và cổ vũ đua xe trên QL1A tại khu vực trạm thu phí, thuộc địa bàn quận Cái Răng, giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Qua công tác đấu tranh, cơ quan chức năng đã mời làm việc 82 thanh niên (cả nam và nữ), ngụ tại Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng...; tạm giữ 44 phương tiện gồm xe máy, mô tô đã thay đổi kết cấu dùng để đua xe trái phép; và lập biên bản 23 trường hợp vi phạm . Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Nam sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông. Chiều 30/10, trên đường đi học về, ba em học sinh lớp 7, trường THCS Phước Khánh (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) rủ nhau ra sông Lòng Tàu tắm. Tuy nhiên, trong lúc đang tắm, bất ngờ em C.N.T. bị đuối nước, mất tích. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại khu vực em T. gặp nạn để phối hợp cùng người dân tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, em T. vẫn chưa được tìm thấy.



Tú Oanh