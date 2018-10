Cơ sở cung cấp bánh mì khiến 55 người ngộ độc bị phạt 84 triệu

Theo đó, Công ty TNHH Đồng Tiến (phường Tân Thành, quận Tân Phú) bị xử phạt tổng số tiền 84 triệu với các hành vi: Phòng thay bảo hộ chung với nhà vệ sinh (12triệu); Trong khay chứa bơ dùng làm bánh có côn trùng (12 triệu); Tường, trần, nền khu vực sản xuất, kinh doanh bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc (25 triệu); Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đã hết hạn (hạn đến 19/10/2018, số tiền phạt 35 triệu đồng).

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 28/10, sau khi dùng bánh mì chà bông gà do cửa hàng Đồng Tiến cung cấp, khoảng 55 người (gồm 06 người lớn và 49 trẻ em) bắt đầu xuất hiện tình trạng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy .

Qua thực tế điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đồng Tiến (phường Tân Thành, quận Tân Phú) mua trứng cút tại Công ty CP, mua chà bông gà tại Hộ kinh doanh thực phẩm Hà Trang (sản xuất chà bông các loại, cơm cháy chà bông, khô heo, khô gà), nguồn nguyên liệu trên được Công ty TNHH Đồng Tiến chế biến thành sản phẩm bánh mì chà bông gà.

Sàn khu vực sản xuất của Công ty TNHH Đồng Tiến xuống cấp. ảnh: BQLATTP TPHCM

Công ty TNHH Đồng Tiến có hợp đồng và cung cấp hàng hóa (các sản phẩm bánh) cho cửa hàng Đồng Tiến do Hộ kinh doanh Trần Kông Thắng (phường Tân Quý, quận Tân Phú) đăng ký kinh doanh. Tại đây, khoảng 20h30 ngày 27/10 cửa hàng Đồng Tiến đã tự bao gói bánh mì và đến 7h30 ngày 28/10 cung cấp cho cơ sở.

Ngày 29/10, Ban Quản lý An toàn thực phẩm chỉ đạo Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 6 (Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú) và Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 4 (Quận 12, Hóc Môn, Củ Chi) tiến hành kiểm tra đối với 02 cơ sở là Công ty TNHH Đồng Tiến và Hộ kinh doanh thực phẩm Hà Trang (huyện Củ Chi), đồng thời đề nghị Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm quận Tân Phú kiểm tra Hộ kinh doanh Trần Kông Thắng (phường Tân Quý, quận Tân Phú) và xử lý vi phạm theo quy định.

Trần khu vực sản xuất của cơ sở bị bong tróc

Tại thời điểm kiểm tra Công ty TNHH Đồng Tiến (phường Tân Thành, quận Tân Phú), Đội Quản lý an toàn thực phẩm liên quận huyện số 6 ghi nhận cơ sở Đồng Tiến vừa hết hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đã làm thủ tục gia hạn nhưng thẩm định chưa đạt. Về điều kiện vệ sinh, mặt bằng nhà xưởng, bố trí... vẫn chưa khắc phục theo thẩm định mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Yến Nhi