Bản tin 14H: Ông Putin được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Thổ Nhĩ Kỳ

Xe container đâm sập nhà dân, 3 người đang ngủ bị thương nặng. Khoảng 4h30 ngày 25/6, tại Km 1313+950 trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa phận thôn Phong Phú, xã An Hiệp (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), xe container BKS 99L-0314 và rơ moóc BKS 99R-001.99, do Nguyễn Hữu Còn (31 tuổi, ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, tông vào xe khách BKS 51B-005.14, do Trần Đình Nam (37 tuổi, quê ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) điều khiển, đang đậu bên lề đường phía trước. Sau đó, xe container lao ra khỏi phần đường QL1, đâm sập hoàn toàn căn nhà phụ và phần trước căn nhà chính của gia đình Tô Thế Vũ (SN 1984). Hậu quả, anh Vũ, vợ là Nguyễn Thị Kim Trang (31 tuổi) đang mang thai 7 tháng và con Tô Tuấn Kiệt (4 tuổi) bị thương nặng , phải nhập viện cấp cứu.

Xe bán tải lao xuống vực, tài xế may mắn thoát chết. Đêm khuya ngày 24/6, xe bán tải BKS 47C-187.18, khi lưu thông gần gần vòng xoay Trại Mát, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), bất ngờ mất lái. Xe tông vào dãy lan can trên đường, lao thẳng xuống vực khoảng 6m. May mắn, tài xế chỉ bị thương nhẹ. Sáng ngày 25/6, lực lượng chức năng đã tiến hành cẩu chiếc xe bán tải gặp nạn lên khỏi vực sâu.

10 thí sinh không đến được điểm thi do mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018, trong buổi sáng thi môn Ngữ văn có 4.105 thí sinh vắng mặt, bỏ thi. Cụ thể, có 905.423 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ có 901.327 thí sinh đến các điểm thi (đạt 99,55%). Đặc biệt, có 10 thí sinh không đến được điểm thi do mưa lũ ở Lai Châu và Hà Giang. (XEM CHI TIẾT)

Đi câu cá với bố, bé trai 8 tuổi chết đuối thương tâm. Chiều 24/6, cháu Lê Đức M. (8 tuổi, trú thôn Trần Phú, xã Kỳ Hưng, Hà Tĩnh) theo bố là anh Lê Thành đi câu cá tại một trang trại chăn nuôi ở địa phương. Trong lúc mải chơi, cháu M. rơi xuống hố nước lắng (thuộc hệ thống xử lý nước thải) của trang trại. Dù được bố và những người có mặt tại hiện trường đưa lên bờ và sơ cứu, nhưng cháu M. không qua khỏi.

Nga trục xuất 4 cổ động viên Argentina quá khích. Ngày 24/6, Bộ trưởng an ninh Argentina Patricia Bullrich xác nhận, 4 cổ động viên nước này đã bị trục xuất khỏi Nga, sau khi tham gia vụ ẩu đả sau trận đấu giữa hai đội tuyển Argentina và Croatia ở thành phố Nizhny Novgorod. Trong thông báo của Đại sứ quán Argentina cũng nêu rõ, video quay cảnh ẩu đả sau khi Argentina bị thất bại 0-3 ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2018, đã xác định được 4 đối tượng đánh 1 cổ động viên Croatia. Những đối tượng này đã bị tịch thu Fan ID và lên đường về nước.

Ông Putin bỗng được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tại điểm bầu cử ở thành phố Manavgat, tỉnh Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của ủy ban bầu cử đã tìm thấy một lá phiếu cử tri bầu ông Vladimir Putin - Tổng thống Nga đương nhiệm. Khi thùng phiếu được mở ra, các thành viên kiểm phiếu nhìn thấy lá phiếu được viết bằng tay, trên đó còn có dấu tem tròn với từ “evet” (vâng) dành cho Putin. Tất nhiên đây là lá phiếu không hợp lệ.



Tú Oanh